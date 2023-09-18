Haber: Mert Osman Erman



Moskova'nın yakın bir müttefiki olan Pekin, savaş sırasında Rusya'yı dolaylı olarak desteklemekle suçlanıyor, ancak bunu reddediyor.

Ziyareti, Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği ve bir silah anlaşması sağladığı düşünülen toplantısından sonra gerçekleşiyor.

Rus medyası, Sayın Wang'ın ziyaretinin aynı zamanda Sayın Putin'in yakında Pekin'i ziyaret etmesinin temelini atacağını söyledi.

Bu ayın başlarında Sayın Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini belirtti, ancak ne zaman olduğunu söylemedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mart ayında Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle ona yönelik bir gözaltı kararı çıkardığından beri yurtdışına seyahat etmedi. Sayın Putin, son olarak Aralık 2022'de Belarus ve Kırgızistan'ı ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Sayın Wang'ın "stratejik güvenlik danışmaları" için dört gün boyunca Rusya'da olduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı Tass, Kremlin'e dayanarak, Sayın Wang'ın Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bir araya geleceğini ve Ukrayna savaşının görüşmelerinin ana konularından biri olacağını söyledi.

Ayrıca, "NATO güçlerinin ve altyapısının Asya-Pasifik bölgesinde genişletilmesi" ve BM gibi uluslararası gruplarda koordinasyonlarını güçlendirmek de dahil olmak üzere, uluslararası gruplamalarda işbirliklerini ele alacaklardır.

Sayın Wang'ın ziyareti, Sayın Putin'in son derece tartışmalı bir şekilde Sayın Kim'i ağırladıktan günler sonra gerçekleşiyor. ABD, bu toplantının Kuzey Kore'nin silahlarını Rusya'ya satışını görüşmek amacıyla olduğunu iddia etti. Moskova'nın silah ve cephane eksikliği yaşadığı düşünülmektedir.

Rusya ve Kuzey Kore, "askeri işbirliği" ve Pyongyang'ın uydu programına yardım konularını görüştüklerini söylediler.

Geçen hafta Sayın Kim'in ziyareti hakkında sorulduğunda, Çin Dışişleri Bakanlığı, "iki ülke arasında olan bir şey" olduğunu belirterek yorum yapmayı reddetti.

Ancak bazı analistlere göre, herhangi bir karşılıklı Kuzey Kore-Rusya destek Çin'in bilgisi veya hatta dolaylı onayıyla gerçekleşiyor, çünkü Pekin'in diğer iki ülke ile yakın ilişkilere sahip olmasının ötesine geçiyor.

Bu ilişkiler, sadece sosyalist ideoloji ve ABD ve Batı'ya karşı ortak güvensizlikleri değil, aynı zamanda ticaret yoluyla Pyongyang'ın ekonomik can damarı olma ve son bir yılda Rusya'nın petrol ve gaz alımlarını artırarak Moskova'nın ekonomik can damarı olma gerçeğini içerir.

"Rusya ve Kuzey Kore'nin yaşadığı her şey, Çin'in haberi olmadan gerçekleşemez... Sanırım Pekin'in onayı olmadan askeri işbirliği yapmazlardı," dedi Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde Çin-Rusya ilişkileri konusunda uzman olan Alexander Korolev.

Çin, Kuzey Kore'yi Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım etmek için kullanışlı bir vekil olarak görebilir, ekledi.

"Eğer Çin, Amerikan yolunda oynamak istiyorsa, bir yılı aşkın bir süreleri vardı" diye ekledi Korolev. "Savaşı durdurmaları gerektiğinde ama bunu yapmadılar." dedi. Çin, savaş başladığından beri Rusya'ya ekonomik yardım sağlamak ve temel teknoloji tedarik etmekle suçlandı.

Temmuz ayında yayımlanan bir ABD istihbarat raporu, Çin'in "Batı'nın yaptırımlarının etkisini azaltan ve ihracat kontrollerini hafifleten Rusya için çeşitli ekonomik destek mekanizmalarını takip ettiğini" belirtti.

Rapor, Çin'in Rus enerji ihracatlarını artırmasını, Rusya ile işlemlerde kendi para birimini artan kullanımını ve Ukrayna'da kullanılabilecek çift teknolojiyi - insansız hava araçları gibi hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılabilecek öğeleri "olası" tedarikini içermektedir.

Çin, böyle iddiaları sürekli olarak reddediyor ve savaş konusunda objektif bir tutum benimsediğini savunuyor.

Bu, Sayın Wang'ın bu yılın başlarında Moskova'yı ziyaret ettiğinde ve Sayın Putin ile buluştuğunda ortaya koyduğu bir Ukrayna barış planıyla desteklenmektedir.