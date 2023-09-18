Haber: Mert Osman Erman

Gerçekten ne kadar ilerlediklerini ve cephe hattında daha fazla ilerleme işareti olup olmadığını değerlendirdik. Ukrayna, Haziran'ın başlarında Rus kuvvetlerini ele geçirdikleri topraklardan geri itmek için büyük bir karşı taarruza başladı. 600 milden fazla (965 km) uzunluğundaki cephe hattının üç farklı noktasını hedef aldı.

Zaporijya şehrinin güneydoğusundaki bölge, stratejik olarak en önemli bölgedir.

Bu yönde hareket ederek Azak Denizi'ne doğru ilerlemek, başarılı olursa Rusya'nın Rostov-na-Don şehrini Kırım'a bağlayan tedarik hatlarını keserek Rusya'nın tedarik hatlarını kesme potansiyeline sahip olabilir.

Bu cephede çok fazla ilerleme kaydedilmedi, sadece Zaporijya bölgesinde Robotyne ve Verbove köyleri çevresindeki alanlarda, yukarıdaki haritada mor renkle vurgulandığı gibi.

Eğer Ukrayna bu ana tedarik hattını koparabilirse, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'daki büyük garnizonunu sürdürmesi neredeyse imkansız hale gelecektir.

Önemli engellere rağmen, Ukrayna birliklerinin güney cephesinde Rusya'nın savunma yapılarını aşan doğrulanmış görüntüleri şimdiye kadar gördük.

Cephe hattı yakınında Verbove köyü civarında doğrulanan dokuz sosyal medya videosu bulunmaktadır.

Bu videoların dördü, Verbove'nin kuzeyindeki Rus savunmalarını aşan Ukrayna birliklerini göstermektedir.

Ancak bunlar sızmalardır, Ukrayna'nın alanı kontrol altına aldığı anlamına gelmez.

Şimdiye kadar sadece Ukrayna piyadesinin geçtiği görüldü, ve Ukrayna'nın tank ve zırhlı konvoylarının bu boşluğu kullanarak ilerlediği ve alınan toprakları tuttuğu görülmedi. Ukrayna'nın daha hızlı ilerlemesini ne engelliyor?

Moskova bu karşı saldırıyı uzun bir süre önce gördü ve dünyanın en etkili katmanlı savunmalarını derinlikte inşa etmek için aylar harcadı.

Uzaydan bakıldığında böyle görünüyor - birbirine geçen engel hatları, siperler, sığınaklar ve mayın tarlaları, her biri topçu tarafından korunan. Beton anti-tank bariyerleri olarak adlandırılan "ejderha dişleri" büyük mayın tarlalarını yavaşlatmıştır.

Bu mayın tarlaları yoğun bir şekilde döşenmiştir, bazı yerlerde bir metrekareye beş mayın konulmuştur.

Ukrayna'nın Haziran ayında bunların arasından koşarak geçme denemesi hızla başarısızlıkla sonuçlandı, Batı kaynaklı modern zırhlıları felç olmuş ve yanmıştır. Ukrayna piyadesi benzer şekilde sıkışıp kalmış, korkunç kayıplar yaşamıştır. Kyiv bu nedenle bu mayınları çoğunlukla gece ve bazen ateş altında temizleme yoluna gitmek zorunda kaldı. Bu nedenle şimdiye kadar ilerleme yavaş oldu.

Ukrayna'nın tankları ve zırhlı araçları, Rusya'nın mayınları, insansız hava araçları ve tanksavar füzelerine karşı savunmasızdır - bu videoda görülen bir Britanya tarafından tedarik edilen Challenger 2 tankına isabet eden. Bu mayın tarlaları temizlendikten ve Rus topçusu etkisiz hale getirildikten sonra sadece büyük sayılarda ilerleyebilirler.

Ukrayna'nın karşı taarruzu için ne var?



"Ukraynalıların şu anda karşı taarruz yapmaları gereken sorun", King's College London War Studies Bölümü'nden Dr. Marina Miron, "daha fazla asker sokabilecek kadar büyük bir açılış yapmaktır."

Bu arada Rusya takviyeleri göndermeye devam etti ve bu savaş cephesi dinamiktir, hareket ediyor ve Rusya Ukrayna'nın kazançlarını hala tersine çevirebilir.

Ukrayna'nın Londra merkezli düşünce kuruluşu RUSI'de Rusya analisti Kateryna Stepanenko, "Ukrayna birlikleri savaş alanında Rus birliklerinden direnişle karşı karşıya" diyor.

"Topçu atışlarına ek olarak, insansız hava araçları saldırıları ve Rus savunma yapıları - Rus birlikleri aynı zamanda Ukrayna sinyallerini ve insansız hava aracı kullanımını engellemeyi amaçlayan elektronik harp önlemlerini yaygın olarak kullanıyorlar."

Ukrayna, sahile giden yolun yalnızca %10'unun biraz daha ötesine geçemedi, ancak gerçeklik bundan çok daha karmaşıktır. Rusya'nın birlikleri yoğun saldırılara, tedarik hatlarını hedefleyen uzun menzilli saldırılara dahil olmak üzere üç ay boyunca sürdürdükten sonra yorgun ve belki de moral bozuk olabilirler.

Eğer Ukrayna, kalan Rus savunmalarını aşabilir ve Tokmak kasabasına kadar ulaşabilirse, bu Rusya'nın Kırım için demiryolu ve karayolu tedarik hatlarını topçu atış menziline getirecektir.

Bunu başarabilirlerse, bu karşı taarruz nispeten başarılı olarak değerlendirilebilir.

Bu savaşı sona erdirmeyebilir, muhtemelen 2024 ve belki daha uzun sürebilir - ancak Moskova'nın savaş çabalarını ciddi şekilde zayıflatacak ve Ukrayna'yı barış görüşmeleri sonunda başlayacağında güçlü bir pozisyona koyacak.

Ancak Kyiv için saat tik tak ediyor. Yağmur sezonu birkaç hafta içinde başlayacak ve yolları çamur haline getirecek ve daha fazla ilerlemeyi engelleyecektir.

Bu noktanın ötesinde, ABD başkanlık seçimlerinin belirsizliği var, burada bir Cumhuriyetçi zaferi Ukrayna'ya verilecek askeri desteklerin dramatik bir şekilde kesilmesine neden olabilir.