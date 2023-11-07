Haber: Mert Osman Erman

Çin canlı yayın platformu DouYu'nun patronu, haftalarca kayıp olup şirketi onunla iletişim kuramadığını söyledi.

Bu arada, diğer bir yönetici - Çin Warren Buffet olarak adlandırılan - pazartesi günü firmanın açıklamasıyla gözaltına alındığı doğrulandı.

Zhao Bingxian, firmanın belirttiğine göre yetkililere bir soruşturmada yardımcı oluyordu.

Wohua Pharmaceutical, başkanları Bay Zhao'nun gözaltına alınma nedenlerine dair herhangi bir detayı açıklamadı, ancak meselelerinin kamuya açık şirketle ilgisi olmadığını ve herhangi bir resmi bildirim almadığını belirtti.

Öte yandan, canlı yayın platformu Douyu'nun kurucusu Chen Shaojie'nin gözaltına alındığı medya haberlerinin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Financial Times gazetesi, Bay Chen'in, Çin'de yasa dışı olan pornografi ve kumar içerikli bir soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını bildiren anonim kaynakları alıntılayarak bu bilgiyi aktardı. Çin'de büyük bir yayın platformu olan Douyu, internet devi Tencent'in başlıca hissedarı olarak halka açık bir şekilde işlem görmektedir.

Bu yıl Çin yetkilileri tarafından finans ve teknoloji sektörü liderlerinin gözaltına alındığı başka vakalar da yaşandı, bu da Pekin'den daha geniş bir baskı uygulanma endişelerine yol açtı.

Şubat ayında, Çin'in en yüksek profilli milyarder bankerlerinden biri firmanın tarafından kayıp olarak bildirildi.

Çin Renaissance Holdings daha sonra piyasaya, ünlü bir teknoloji sektörü iş yapmacı olan Bao Fan'ın yetkililere bir soruşturmada yardımcı olduğunu onayladı. O zamandan beri kamuoyunda görülmedi.

Ve 2020 yılının sonlarına doğru, Çin'in en ünlü iş liderlerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, piyasa düzenleyicileri hakkında eleştirel yorumlar yaptıktan sonra üç ay boyunca kamuoyundan kayboldu.