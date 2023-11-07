Haber: Mert Osman Erman

Bu, partilerin aşırı sağın seçim zaferlerine karşı koymaya çalıştığı bir dizi yasadışı göç konusundaki hükümet politikasının daha da sertleştiği bir işaret niteliğindedir.

Bu fikir, İngiltere'nin göçmenlerin sığınma hakkını iddia etmek için gönderilebileceği Ruanda ile yaptığı anlaşmayı hatırlatıyor.

Ancak başbakan, öneriyi ancak gece geç saatlerde yapılan bir toplantının ardından kabul etmiş gibi görünüyor.

Olaf Scholz, Almanya'nın 16 eyaletinin liderleriyle yaptığı maraton toplantısından neredeyse 03:00'te (2:00 GMT) çıktı.

Almanya'nın 16 eyaletinin liderleriyle yapılan anlaşmada, neredeyse isteksizce 17 sayfalık belgeye eklenen üçüncü ülke anlaşmalarıyla ilgili kısa bir bölüm bulunmaktadır.

"Federal Hükümet, gelecekte mültecilerin koruma statüsünün Cenevre Mülteciler Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak transit veya üçüncü ülkelerde de belirlenip belirlenemeyeceğini inceleyecektir."

Bu belirsiz ve taahhütsüz bir ifadedir, aynı şekilde Başbakan Scholz da basın toplantısında aynı tutumdaydı. "Çok sayıda hukuki soru da var," diye uyardı.

Almanya'da sığınma başvurularının yurtdışında işlenmesi olasılığı artık daha açıkça tartışılıyor.

Komşu Avusturya, benzer bir plana ilgi gösterdi.

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Hristiyan Demokrat (CDU) Başbakanı Hendrik Wüst, Ruanda tarzı anlaşmaları "kötü niyetli neo-kolonyalizm" olarak reddetmenin karşısında uyarıda bulundu.

"Bu yaparsanız, küresel bir göç krizinin zorluklarına karşı koyamayız," dedi.

Öneriler, hükümetin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) sıralarından da gelmiştir.

Bu öneriler, Yunanistan'a göçmen akışını engelleyen 2016 AB-Türkiye anlaşmasını canlandırmadan, Senegal, Fas veya Ruanda ile yeni anlaşmalar yapmaya kadar uzanmaktadır.

Başarılı başvuru sahiplerinin Almanya'ya gitmelerine izin verilip verilmeyeceği belirsizdir veya başvurularının işlendiği üçüncü ülkede kalmak zorunda kalacakları.

İngiltere'nin Ruanda anlaşması, mahkemelerde tartışılmaktadır ve anlaşma yapıldığı 2022 yılından bu yana İngiltere'den Ruanda'ya hiçbir sığınmacı gönderilmemiştir.

Almanya'da hükümet ve muhalefet partileri göç konusunda giderek daha sert bir tavır sergiliyorlar. Bu daha sert çizgi, aşırı sağcı, göç karşıtı Alternatif için Almanya (AfD) partisinin giderek artan popülaritesine bir yanıt olarak geniş bir şekilde görülüyor.

Bölgesel liderlerle yaptığı toplantının ardından Bay Scholz, yerel yönetimlere ekstra para sağlama ve sığınmacılara yönelik yardımları azaltma sözü verdi.

Göç anlaşmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Bu yılın ilk dokuz ayında 230,000 kişi Almanya'da sığınma talebinde bulundu - 2022 yılı boyunca talepte bulunanlardan daha fazla.

Avrupa genelinde, liderler seçmenlerine düzensiz göç konusunda hakim olduklarını göstermeye çalışıyorlar.

Pazartesi günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kaçak göçmenleri Arnavutluk'taki iki merkeze yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Milliyetçi lider, göç karşıtı bir mesaj verme konusunda yeteneklidir.

Almanya'nın merkez sol başbakanı için ise bu konuşma çok daha rahat değil. Kendi partisi ve Yeşil koalisyon ortakları içinde birçok kişi, sığınma başvurularının dış kaynaklara verilmesi kararına karşı oldukça eleştireldir.