Haber: Damla Oya Erman

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki bir basın toplantısında, "Her zaman yabancı şirketlere açık olduk ve onları fırsatları yakalamaya ve Çin'in ekonomik gelişiminin meyvelerini paylaşmaya davet ettik," dedi.

Çin'in Apple'ın iPhone'unun güvenlik olaylarına ilişkin "birçok medya raporu" gördüğünü ve ülkenin "bilgi ve siber güvenliğe büyük önem verdiğini" ekledi.

Mao ayrıntı vermedi. Ayrıca, Çin'deki yabancı cep telefonu şirketlerini ülkenin gizlilik yasalarına uymaları ve müşterilerinin telefonlarında depolanan verileri çalan "herhangi bir kişi veya örgütü" önlemeleri konusunda uyardı.

Geçen hafta, The Wall Street Journal, Çin'in merkezi hükümet yetkililerinin iPhone kullanımını yasakladığını, konuya aşina olan isimlerini kaynak göstererek bildirdi. Rapor, Apple'ın hisselerinde bir düşüşe neden oldu - stok, bir ayın en büyük günlük kaybını yaşadı.

Çin, şirketin ürünleri için en büyük yabancı pazar ve Çin satışları, geçen yıl şirketin toplam gelirinin yaklaşık beşte birini temsil etti. Apple'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Şirket iPhone satışlarını ülke bazında açıklamıyor, ancak araştırma firması TechInsights'dan analistler, geçen çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğundan daha fazla iPhone satışı olduğunu tahmin ediyor. Apple ayrıca iPhone'larının çoğunu Çin fabrikalarında üretiyor.