Haber: Mert Osman Erman

Saldırı, yerel saatle Çarşamba günü 13:00 civarında (21:00 GMT) meydana geldi, yetkililer böyle belirtti.

Polis, 47 yaşındaki Electra Schrock'u ölümcül bir silahla saldırı ve konut soygunu suçlarından tutukladı.

Paramedikler, Sheen'in evine olayın ardından çağrıldığı, ancak hastaneye götürülmediği bildirildi.

Polis, olası bir nedeni paylaşmadı.

Los Angeles Şerif Departmanı, eski Two and a Half Men yıldızına yönelik öğle saatlerindeki saldırıyı BBC'ye bir açıklamada doğruladı.

Schrock'un iddiaya göre Sheen'in komşusu olduğu bildirildi ve aynı zamanda büyük fiziksel zarar yaratma olasılığı bulunan bir zorlama suçuyla da tutuklandı.

Polis, iddia edilen saldırıda hangi silahın kullanıldığını belirtmedi.

TMZ'nin bildirdiğine göre, Schrock'un Sheen'in kapısını açtıktan sonra onu boğmaya ve gömleğini yırtmaya çalıştı.

Los Angeles Times'a göre, Schrock, bu yıl başında bir aile büyüğüne kötü muamele suçlamasıyla suçsuz olduğunu belirtmiş.

58 yaşındaki Sheen, Platoon, Wall Street ve Major League gibi Hollywood yapımı filmlerde rol aldı.

CBS'nin hit sitcom Two and a Half Men'in sekiz sezon boyunca başrol oynadı, ancak daha sonra dizinin yaratıcısıyla çalkantılı bir şekilde ayrıldı.

Daha sonrasında garip röportajlarla manşetlere çıktı. Daha sonra bu dönemdeki davranışlarını uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımına bağladı ve bu davranışlarından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında People dergisine verdiği bir röportajda Sheen, "gelecek ay altı yıl süreyle ayık olacağını" söyledi.

Aktör, "Şu anda çok tutarlı bir yaşam tarzım var. Şimdi tek baba işleriyle ilgili, ve 14 yaşındaki ikiz oğullarımı büyütme konusunda" dedi.