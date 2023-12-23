Haber: Mert Osman Erman

Yürütme kararı, marihuananın basit sahipliği, basit sahiplik veya kullanımı nedeniyle federal yasaya göre mahkum edilenleri kapsar.

Ayrıca federal arazilerde işlenen belirli suçlara da uygulanır.

Bay Biden, bir açıklamada, "Marihuanaya karşı başarısız yaklaşımımız nedeniyle birçok hayat altüst oldu" dedi.

"Bu hataları düzeltme zamanı geldi."

Bay Biden'ın daha hoşgörülü yaklaşımı, daha önce senatör olarak görev yaptığı ve genellikle siyah insanların uyuşturucu suçlarından kitlesel olarak hapsedilmesinden sorumlu tutulan 1994 suç yasasını yazan bir politikacı için bir dönüşü temsil ediyor.

Beyaz Saray, af başvurusu yapmaları gereken binlerce kişinin bu af hakkından yararlanacağını söyledi. Bu kişiler başvurularını adalet bakanlığına sunmalıdır.

Demokrat başkanın bu eylemi, geçen yıl yönetimi küçük miktarda marihuana bulundurmaktan federal yasaya göre mahkum olan binlerce kişiyi affettiğinde genişledi.

Yirmi dört eyalet ve Washington DC, marihuana kullanımını bazı veya tüm durumlarda suç olmaktan çıkaran veya yasallaştıran yasaları kabul etmiştir. Ancak federal düzeyde hâlâ yasa dışıdır.

Bu yılın başlarında Sağlık ve İnsan Hizmetleri İdaresi, Uyuşturucu İstihbaratı Yönetmeliği üzerindeki federal kısıtlamaları gevşetmeyi önerdi.

Bay Biden'ın kararı, eyalet düzeyinde suç işleyen kişileri kapsamamakla birlikte, valilere benzer bir adım atmaları çağrısında bulundu.

Son Mahkum Projesi'nin İcra Direktörü ve Baş Avukatı Sarah Gersten, yürütme kararını "büyük ölçüde sembolik" olarak nitelendirdi.

Başkanın kabul ettiği gibi, "marihuanadan mahkum edilenlerin büyük çoğunluğu eyalet düzeyinde mahkum ediliyor" dedi Gersten.

Ayrıca "federal suçları işleyen insan sayısı çok düşük olsa da, federal düzeyde bir af, görmek istediğimiz türden bir kayıt temizliğini gerçekleştirmez" dedi.

Karar ayrıca hapishane cezasını gerektiren diğer marihuana ile ilgili suçları kapsamamaktadır.

Örneğin, Last Prisoners Project'in savunma direktörü Stephanie Shepard'ı affetmeyecek. Birkaç yıl önce marihuana dağıtımı konusunda komplo suçlamasıyla hapsedildi. Cümlesi hala hayatını etkiliyor ve suç kaydı olan kişilerin konut veya iş bulma konusunda zorluk yaşayabileceğini belirtti. "Gerçekten de, o [Bay Biden] sadece bir ebeveyni hapsedilmiş olan, ebeveynsiz büyümüş olan biriyle oturup konuşsa keşke; ama aynı zamanda şimdi sokakta yürüyüp ebeveynleri gibi aynı bitkiyi satan çok sayıda dükkân görebilir," dedi.