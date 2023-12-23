Haber: Mert Osman Erman

Ancak BBC'ye konuşan eski savcılar, bu sürekli itirazlar stratejisinin sadece kaçınılmazı erteleyeceğini ve hatta eski başkan için gelecek yılki Beyaz Saray kampanyası açısından ters tepebileceğini söyledi.

Cuma günü yargıçlar, Bay Trump'ın davada kovuşturmadan muafiyetinin olup olmadığı konusunda özel savcı Jack Smith'in talebini hızlandırmak istemesini reddetti.

Yüksek Mahkeme, Smith'in dilekçesini "reddedildi" diyerek herhangi bir açıklama yapmadı.

Özel savcılık ofisi henüz karara dair bir açıklama yapmadı ve bu kararın Bay Trump'a karşı dava açısından büyük bir gerileme olarak görüldüğüne inanılıyor.

Ancak duruşmanın ne kadar süreyle gecikebileceği veya 2024 seçiminden sonraya itilebileceği belirsizdir.

Bay Trump şu anda gelecek Kasım ayındaki Başkan Joe Biden'a karşı bir rövanş için Cumhuriyetçi öncü adaydır.

Özel savcı, eski başkanı, geçen yılki ABD Kongre Baskını'na yol açan seçim sonuçlarını bozmakla suçlamıştı ve Bay Trump'ı Ağustos ayında suçlamıştı.

Cuma günkü karar, DC Devre Mahkemesi'nin davayı ilk olarak dinlemesi gerekeceği anlamına geliyor. Ancak sonunda, muhtemelen Yüksek Mahkeme'nin yine de bir karar vermesi gerekecek.

Smith, temyiz sürecinin duruşmanın başlamasını geciktirebileceğini savundu; bu da 4 Mart'ta başlaması gereken duruşmayı erteleyebilir.

Şu anda, davada görev yapan Hakim Tanya Chutkan, Bay Trump'ın hukuk ekibi temyizde bulunurken süreci durdurdu. Olay gününde resmi bir kapasitede hareket ettiğini iddia ettiği için kovuşturmanın muafiyetinden bahsetti.

ABD Adalet Bakanlığı'nda yıllarca deneyime sahip eski federal savcı Gene Rossi, kararın "Jack Smith için bir zamanlama açısından büyük bir geri adım" olduğunu belirtti. "Ancak hızlı bir gözden geçirme talebi, bu davayı ilerletme nobran bir girişimiydi," dedi. "Bay Trump, muafiyet temyizi güçlü olmayan biri olarak, 6 Ocak müziğiyle karşılaşmayacak."

Rossi, Hakim Chutkan'ın "başkan adayı olmasına hiçbir iota aldırmadığını" ve temyiz sürecine rağmen davasını "maksimum çabuklukla" ilerletmek isteyeceğini ekledi.

Duruşmanın, sonunda temmuz sonu veya ağustos başına kadar ertelenebileceğini, bu da Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nin 15 Temmuz'da başlayacağı tarihten kısa bir süre sonraya denk gelebileceğini söyledi.

"Sadece kısacası, bu bir zamanlama karmaşası olurdu," dedi. "En kötü şey [Bay Trump] için, jürinin onun temelde bir isyancı olup olmadığını düşünüp düşünmeyeceği zamandır. Bu kampanyanız için iyi değil... o kaçınılmazı geciktiriyor."

Başka bir eski federal savcı, Case Western Reserve Üniversitesi Profesörü Kevin McMunigal, Yüksek Mahkeme'nin kararının "şaşırtıcı olmadığını", bir temyiz mahkemesinin bir konuda karar vermeden önce yüksek mahkemeye getirilmesinin "tipik bir düzen" olduğunu söyledi. Ancak bunun duruşmayı zorunlu olarak geciktirmeyeceğini ekledi.

1974'te yargıçlar, Watergate kayıtlarının yayımlanmasına yol açan ABD v. Nixon davasını hızlandırmışlardı, bu da Richard Nixon'ın başkanlığına ölümcül bir darbe vurdu.

Richmond Üniversitesi'nde hukuk profesörü Carl Tobias, Yüksek Mahkeme'nin son dört yılda 19 davayı hızlandırdığını söyledi.

"Trump'ın gecikme stratejisi işe yarıyor gibi görünüyor," dedi Tobias. "Bunların hepsi zaman alacak ve böylece 4 Mart'taki Hakim Chutkan'ın önündeki duruşmayı başlatma çabalarını karmaşıklaştıracaktır."

Davanın argümanları 9 Ocak'ta DC Devre Mahkemesi'nde dinlenecek. Bu, Bay Trump'a karşı iki seçim tahrifatı suçlamasından biridir.

Ayrıca, gizli belgelerle ilgili başka bir suçlama ve başka bir sessizlik paradan dolayı başka bir suçlama ile karşı karşıyadır.