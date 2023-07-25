Cezayir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bicaya kentine bağlı El-Kasr ve Beni Kesila beldelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınlarına ordu birimleri de sivil savunma ekipleriyle müdahale etti.-

Beni Kesila beldesindeki Vadi Das bölgesinde tahliye ve yangın söndürme çalışmaları devam ettiği sırada rüzgarın etkisiyle yangın, tahliyede görev alan askerleri sardı ve 10 asker yaşamını yitirdi, 25 asker yaralandı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 15 kişinin hayatını kaybettiğini 26 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı ise dün ülkenin kuzeyindeki 7 kentte hava sıcaklıklarına bağlı orman yangınları çıktığını, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği endişesiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini bildirmişti.

Ülkede yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklar yaşanıyor.

AA