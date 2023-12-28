Çetin Kaya Başvurusunu Yaptı!

Bilecik’in ve AK Parti’nin tanınmış simalarından, Bilecik Belediye Meclis Üyesi Çetin Kaya, 19 Kasım 2023 Pazar günü aday adaylığının resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Toplu halde gelinen AK Parti Bilecik İl Başkanlığında büyük bir kalabalık vardı. Bilecik İl Başkanlığı'nın resmi başvurusunu gerçekleştiren AK Parti Bilecik Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Kaya konuşmalarını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Aday Adayı Kaya, “Ben teşkilatın çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 2019 seçimlerinde sizlerin desteği ile AK Parti’den Belediye Meclis üyesi olarak seçildim. Gelinen 5 yıllık sürecin 3 yılında arkadaşlarım ile beraber çok ciddi mücadele verdik, vermek durumunda kaldık. Ne kadar sıkıntılı dönemlerden geçsek de bugüne kadar geldi. 3 Yıllık Grup Başkan Vekilliği sürecimde de daha sonrasında da üzerimize aldığımız görevin misyonuyla şehrin her bir noktasında ne ihtiyaç var ne eksik var ise giderilmesi için elimizden geleni yaptık ama maalesef AK Belediyeciliği olmadığı için şehrimizde çok eksiklikler var.

“AK PARTİ’NİN FARKINI BİLECİK'E GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Biz bu eksikliklerin tamamını biliyoruz ve tamamının çözümünü de biliyoruz. Bu neden ile verdiğimiz mücadelenin sonrasında da Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için başvuru ihtiyacı duydum ben de. Bu ateşten gömleği giyeyim çünkü önümüzde bizleri bekleyen zor bir görev var. Şehirdeki eksiklikleri gidermek için olmazsa olmaz bir ekip ile önümüzdeki süreçte Belediyeyi aldıktan sonra şehrin bütün ihtiyaçlarını biliyoruz ve en güzel şekilde gidereceğiz.”

Bilecik Belediye Aday Adayı Kaya’nın yanında partililer, Kaya ailesi, Sinoplular, maden sektörü temsilcileri ve birçok vatandaş katılım sağladı.

ÇETİN KAYA “PROJELERİMLE İDDİALIYIM”

Bilecik Belediye Meclis Üyeliği görevinde ve Bilecik siyaseti içerisinde aktif bir şekilde yer aldığını, Bilecik’in sorun ve çözümlerine hâkim olduğunu vurgulayan Kaya; genç, tecrübeli ve istekli olarak yola iddialı bir şekilde çıktığını ifade etti.

Bilecik’in önümüzdeki yıllarda bir cazibe merkezi olacağını ve bu süreci çok iyi değerlendirmek gerektiğini dile getiren Kaya, Bilecik’in sorunlarını gidererek önünü açacak önemli projelerini de açıklarken, konut sıkıntısı için de iddialı bir proje hazırladığını kaydetti.

Kaya’nın, kültür-turizmin gelişmesi, otopark sorunun giderilmesi, Üniversiteli öğrencileri ve Bilecik halkı için sosyal donatı alanları gibi birçok proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“CHP'li belediyeye Nefes Aldırmadı”

Çetin Kaya Meclis üyesi olduğu belediyede pek çok soruna doğrudan müdahale etmiş ve belediyenin eksiklerini ve hatalarını hem yerel basın hem de ulusal basında gündeme getirmişti.

Çetin Kaya Belediyenin yapmış olduğu yolsuzlukları bir tespit ederek kamuoyu ile paylaştı. Bilecik'te büyük ses getiren bu yolsuzlukların bazıları ulusal basına ve yargıya taşındı. Bu yaklaşımı ve dik duruşu Bilecik halkı tarafından büyük güven ile ödüllendirildi.

“Anketlerde Açık Ara Önde”

Çetin Kaya Meclis üyesi olduğu belediyede ilgisi özverili çalışması yerel halk tarafından bilindiği yapılan yerel haber sitelerinin anketlerinde fark edildi. Bilecik yerel haber siteleri ve YouTube kanallarında vermiş olduğu röportajlar büyük ilgi gördü. Yapacağı hizmetleri ve Bileceğin eksiklerini tek tek dile getiren Çetin Kayanın Aday olması halinde Ak partinin belediyeyi geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.