İngiliz sömürgesi Müslüman ülkelerin halkını kandırılarak Çanakkale Savaşları’nda kullanılmaktaydı.

Sömürgelerden kandırılarak getirilen Müslümanlar Çanakkale’ye Almanlarla savaşmak için geldiklerine inanıyorlardı. Propagandaya göre Almanlar İslam halifesini esir almışlar ve Hintli Müslüman askerler de halifeyi kurtaracaklardı. Ingilizler bunun dini bir borç olduğunu telkin etmiş ve onları buna inandırmışlardı. Osmanlılar, Ingilizlerin bu hilesini Çanakkale Cephesi’nde müezzinlere ezan okutarak boşa çıkarmışlardır. Ezan sesini duyan sömürge askerleri irkilmiş ve Almanlarla savaşmadıklarını fark ederek gevşemişler ve pişmanlık duymaya, hatta Ingilizlere kin beslemeye bile başlamışlardı. Onların bu isteksizliklerini fark eden Ingilizler ve Fransızlar, Müslüman askerleri yavaş yavaş cephe gerisinde kullanmaya başlamıştı.