Çok uzun yıllardır dost olduğumuz Galatasaray camiasının ve tabii tüm ülkeye mal olmuş çok ünlü ve çok önemli bir isim olan Can Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum... Bahçeşehir'den komşumuz, Papatya Dergisi zamanından tanıdığım çok değerli bir isim...

Sevgili Can Kıraç çok mütevazı bir kişilikti aynı zamanda ve bizim gazetemizde de köşe yazıları yazmıştı. Onun dostluğunu, dünya görüşünü çok seviyordum ve benim için ölümsüzler listesinde olacak bir insan...

Sayın Mehmet Ali Zeren'in sayesinde Can Kıraç ile tanışmıştım. Uzun yıllar GS Camiası Abiler Ablalar Grubu toplantılarına beni hep devet ettiler sağ olsunlar ve bir araya geldik. Onlardan çok şey öğrendim, çok güzel etkinlikler, paylaşımlar, röportajlar, sosyal sorumluluk projeleri yaptık ve çok güzel şeyler paylaştık. Galatasaray camiasına, Koç Vakfı'na, tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum...

Gerçekten çok içim acıdı, çok büyük bir değer çünkü... Herkesin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun...

Can Ata Kıraç Kimdir?

Can Ata Kıraç, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak bilinir. Koç Holding çatısı altında çeşitli görevler üstlenen Kıraç, iş hayatındaki başarılarını sanat ve edebiyat alanındaki tutkusuyla birleştirmiştir. İş insanı kimliğiyle birlikte sanatçı ve koleksiyoner yönleriyle de öne çıkan Kıraç, geniş kesimlere ilham kaynağı olmuştur.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 22 Mayıs 1927 tarihinde doğan Can Ata Kıraç, soyadını babasının mesleği olan ziraat mühendisliğinden almıştır. Eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başlayan Kıraç, akabinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1950 yılında Koç Ticaret AŞ'de iş hayatına adım atan Kıraç, burada Bernar Nahum ve Vehbi Koç gibi önemli isimlerle çalışmıştır. İzmir'deki Egemak şirketinde görev aldıktan sonra İstanbul'a dönerek Koç Holding'in Otomotiv Grubu'nun kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Kıraç; iş hayatındaki başarılarının yanı sıra, TÜSİAD'ın kuruluş sürecinde de etkin rol oynamıştır. 1991 yılında iş hayatını sonlandırarak emekliye ayrılan Kıraç, bu dönemde yazmaya yönelmiş ve başarılı anılarını kaleme almıştır. "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" ve "Anılar, Olaylar ve Kolajlı Taşlamalar" gibi eserleriyle tanınmıştır.

Aile hayatına da önem veren Kıraç, eşi İnci Atav Kıraç ile birlikte Aslı ve Ali Numan Kıraç adında iki çocuğa sahiptir. Torunları Yasemin Kıraç ve Can Ata Kıraç ile mutlu bir aile yaşamı sürdüren Kıraç, 2019 yılında eşini kaybettikten sonra emeklilik günlerini Çeşme'de geçirmektedir.

Özel Hayatı ve Ailesi

Kıraç, yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca bilmektedir.[11]

Can Kıraç, İzmir'de tanıştığı İnci Atav Kıraç ile 1954 yılında evlenmiştir ve bu evlilikten Aslı ile Ali Numan adında iki çocuğu olmuştur. Eşini, 11 Ağustos 2019 tarihinde, 2003 yılında tanısı konulan Alzheimer hastalığına kaybetmiştir.

Oğlu iş insanı Ali Numan Kıraç, Kırsan Turizm ve Sun Rent a Car şirketlerinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.[14] Ebru Kıraç ile evlidir ve bu evliliğinden Yasemin ve Can Ata adında iki çocuğu olmuştur.

Kızı Aslı Kıraç, lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde, lisans eğitimini George Washington Üniversitesi'nde basın alanında yapmıştır. Kaynak Sigorta ve Mercan Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu başkanıdır.

Kitapları

Anılarımla Patronum Vehbi Koç, Milliyet Gazetesi Yayınları, 1995

Anılar Olaylar, Apa Yayıncılık, 2004

Kolajlı Taşlamalar, Apa Yayıncılık, 2004

Can Kıraç'ın Canhıraş Mektubu, Atilla Oral, Demkar Yayınları, 2014

Can Kıraç - Antika Adam, Mehmet Gündem, Alfa Yayıncılık, 2017

Can Kıraç - Eldivensiz Adam, Mehmet Gündem, Alfa Yayıncılık, 2017

Bir süredir tedavi görüyordu

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kıraç'tan 26 Haziran günü sabah saatlerinde acı haber geldi. Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, hayatını kaybetti.

Kıraç'ın 97 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.