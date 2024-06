Uluslar Arası Dubai Moda Tasarımcıları Etkinliğine Türkiye’den Tek Moda Tasarımcısı Katıldı : Gözde İşbilir

Dünya’nın önemli moda organizasyonlarından Dubai etkinliği geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. 30 Önemli Moda tasarımcısının katıldığı bu görkemli etkinlikte Türkiye’den ise sadece Gözde İşbilir yer aldı. Organizasyon 2 gün sürdü. 2 gün boyunca çok önemli modacılar harika koleksiyonlar sergiledi. Dünyanın en önemli modacılarıyla aynı sahnede tasarımlarını sergileyen Gözde İşbilir defilede 18 tasarımına yer verdi. Bir Gözde İşbilir Klasiği olarak defilenin adı kızının ismi olan “Mahma’ydı. 18 tasarımında özellikle Gözde İşbilir kıyafetlerini iki kelime ile tanımlıyor. Özgün ve Sıra dışı. Ruh halini yansıtan tasarımlarla öne çıkan Gözde İşbilir özellikle sezonun da ruhuna uygun kıyafetler seçmişti bu defile için. Dubai’ye özel tasarladığı kıyafetlerde enerji , güç ve kendine güvenin ifadesi kıyafetler özel etkinliklerde kişinin kendisini daha özel hissetmesini sağlayacak bir ruha sahip. Gözde İşbilir’in tasarımlarında öne çıkan bir diğer özellik hem modern hem klasik görünümü bütünselleştirerek görkemli bir sonuç ortaya çıkarması. Kendisi de Dubai etkinliğine özel tasarladğı bir kıyafeti giyen ve kıyafeti ve güzelliğiyle de göz kamaştıran Gözde İşbilir Uluslar arası etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Gözde İşbilir Myra Defilesine Hazırlanıyor!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den tek temsilci olarak Dubai Moda Haftasında fırtına gibi esen Gözde İşbilir bu kez Antalya’da tasarımlarıyla ses getirmeye hazırlanıyor. Myra, Antalya İli Demre İlçesinde yer alan bir Likya kentidir. Defile ile bu tarihi Antik kente de önemli bir vurgu yapılacak. Antalya , Aydın Açık yönetiminde Fashion Week Myra etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Haziran 2 Temmuz arasında Antalya Demre’de gerçekleşecek etkinlik merakla bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi desteği ile AFWEU etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonda ünlü ve ödüllü moda tasarımcısı Gözde İşbilir toplam 36 tasarımı ile yer alacak. Gözde İşbilir bu etkinlikte özel tasarımlarıyla sürprizler yapacak. Gözde İşbilir son dönemin en üretken modacısı olarak bu defile içinde durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

Nefes Koçu ve NLP Uzmanı Bahar Karabağ

Bahar Karabağ 1987’de doğdu. İlköğrenimini Adıyaman’da liseyi ise Malatya’da tamamladı. 2007-2010 yılında Erciyes Besyo Antrenörlük bölümünü bırakıp Malatya’da İnönü Üniversitesinden 2014 yılında Beden Eğitimi Öğretmenliğinden mezun oldu. 2015-2020 yılları arasında Malatya da Özel okullarda Beden Eğitimi öğretmenliği yaptı. 2020-2023 yılları arasında Yeşilyurt Halk eğitime bağlı çeşitli Antrenörlükler yaptı. 2023 yılında Nefes Koçluğuna dair eğitimlerini tamamladı. Nefes Koçu ve NLP uzmanı olarak bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye başladı. Beden Eğitimi öğretmenliği sürecinden beri sağlıklı ve iyi , mutlu yaşam felsefesiyle farklı çalışmalar yürüten buna uygun planlamalar yapan Bahar Karabağ bu alanlardaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü metodları , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi , yaşam ve nefes koçu yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Bahar Karabağ tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Neri Özhan

İstanbul doğumludur, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunudur. Bir yıl öncesine kadar Global İlaç şirketlerinin farklı departmanlarında farklı pozisyonlarda çalışan bir beyaz yakalıydı. Geçtiğimiz yıl çalıştığı şirketten istifa etti. 15 yaşında şiir yazmaya başladı, ilerleyen yıllarda melodi de yapabildiğini de keşfetti. Müzik hep hayaliydi. Yıllarca hayalini kurduğu işi yapmaya karar verdi ve çevresindeki müzisyen arkadaşlarıyla iletişime geçip nereden başlaması gerektiği konusunda destek istedi. Arkadaşlarının yönlendirmesi ile ses teknikleri ve diyafram eğitimi almaya karar verdi ve müzik serüveni başlamış oldu. Guaj Art Sanat Stüdyosunda çok önemli bir isim olan Ercüment Vural’dan ses teknikleri ve diyafram eğitimi almaya başladı. Yaklaşık 6 aydır piyano kursuna devam etmektedir. İlk olarak Ela Gözlüm türküsünü coverladı , ardından sözü ve müziği kendisine ve arkadaşı Yücel Karakuş ‘a ait olan Kal isimli şarkıyı çıkarttı. Her iki şarkının aranjelerini Yücel Karakuş yaptı. Sırasıyla Yara ve Doz isimli teklilerini çıkarttı. Her iki şarkısının aranjesini değerli hocası Ercüment Vural yaptı. Son olarak Çare isimli bestesini düet olarak çıkarttı. Çevresindeki insanlar Neri Özhan’a bu yolculuğundaki hedeflerini, bestelerini nasıl yaptığını ve hangi dalda (pop,özgün vs) ilerlemek istediğini soruyorlar. Bizim aracılığımızla Neri Özhan tüm bu sorulara topluca şöyle cevap veriyor ; Öncelikli hedefim mutlu olduğum işin içinde olmaktır. Hayatın bizlere neler sunacağı belli mi? Akışta kalmayı tercih ediyorum. Hayatın bana vereceği her şeyi kucaklamaya hazırım. Şarkılarımı kazanca çevirebilirim, ileride sahne de alabilirim. Zihnimde sadece şunu yaparım diye bir şey yok, hayat ne verirse ve benden ne isterse. Sanatçıyım, müzisyenim, şairim, besteciyim demedim ve demeyeceğim. Naçizane acılarımı mutluluklarımı umutlarımı kısacası tüm insani duyguları müzik ile anlatmaya çalışan bir vatandaşım. Kalbim, ruhum ve duygularımla dışa aktardıklarım diğer insanların beğenisini kazanırsa, kalplerine ulaşabilirsem ne mutlu bana. Bazı bestelerimde söz müzik birlikte doğuyor, bazıları şiirden melodi yolunu buluyor, kitap okuyorum, her türlü müzik dinliyorum, türkülerden çok besleniyorum, diğer insanların hayatlarını araştırıyorum kendi tecrübelerimden ilham alıyorum. Bir şarkıyı uzun süre tamamlayamadığımda (bazen akıp gitmiyor, üzerinde çalışmanız gerekiyor) yeni bir şarkı ortaya çıkıveriyor. Bazı bestelerimde bir anda doğuveriyor. Üzerinde hiç düşünmeme gerek kalmıyor. Sanatın hangi dalı olursa olsun sanata kendini adayanlar ve adama yolculuğundaki ruhlar özel ruhlardır, farklıdırlar, farklı düşünürler, farklı görürler, farklı anlam yüklerler, sınırları olmaz. Benimde müzik alanında sınırım olmayacak, aklım, ruhum, kalbim neyi yaratabiliyorsa hepsine sahip çıkacağım. Müzik yolculuğumun en başında bana güvenen, inanan, beni her daim destekleyen tüm dostlarıma minnettarım. Ayrıca hiç tanışmadığım ama kalplerine dokunduğum ruhlarımızın anlaştığı takipçilerime de sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. “ Neri Özhan bu alandaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi ve sesi , sanatçı ve bestekar yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Neri Özhan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Özel Etkinlik ve Protokol Sunucusu , Eğitimci Yasemin Kaşıkcı

19 Mayıs Üniversitesi sınıf öğretmenliği ana bilim dalı mezunudur. İkinci branş olarak da müzik öğretmenliği yan dal okudu. Üniversite hayatında okurken çalışanlardan oldu. Lise yıllarında okul korolarında solistlik yaparken mikrofonu ne kadar sevdiğini anladı. En büyük hayali olan radyo ile yine o yaşlarda tanıştı.18 yaşında ilk defa yerel bir kanalda radyo programcılığı ve reklam seslendirmesi yaptı. Üniversitede konser sunumları yaparken aynı yaşlarda il geneli protokol sunuculuğuna devam etti. Sonrasında doğuya atanınca bir müddet mikrofonu bırakmak zorunda kaldı. Hatta çevresindekilerin ısrarına rağmen asıl mesleği olan öğretmenlikten asla vazgeçemedi. Çocuk sevgisi mesleğini bırakmasına engel oldu. Bu sırada boş durmadı. Hızlı okuma , bilişim , eğitim bir çok alanda sertifika aldı. 2006 yılından bu zamana kadar bulunduğu ilde öğretmenliğin yanı sıra protokol sunuculuğuna devam etmektedir. Pandemi dönemi Anadolu Üniversitesi Emlak yönetiminden mezun oldu. Bu yıl Başkent İletişim spikerlik sunuculuk mezunu oldu. Şu anda da seslendirme dublaj eğitimini bitirmek üzeredir. Öğrendiklerimi uygulamanın yanı sıra öğrencilerine ve çevresindekilere öğretmekten büyük bir keyif almaktadır. Dilimizi ne kadar doğru kullanırsak daha anlaşılır bir kişi olacağımıza inanmaktadır. Yasemin Kaşıkcı bu alandaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi , özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki başarısı , özel etkinliklerde kriz yönetimi ve çözüm odaklı oluşunun getirdiği mesleki başarı , eğitimci yönü gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Yasemin Kaşıkcı tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitimci Sanatçı Özlem Hazar

İlköğrenim ve lise eğitimini anne ve babasının mesleklerinden dolayı farklı illerde tamamladı. Üniversite eğitimini Uludağ üniversitesi müzik eğitimi bölümünde tamamladı. Ana çalgı gitar ve piyano eğitimi aldı. Üniversite dönemi boyunca aktif olarak müziğin ve tiyatronun içerisinde olup farklı illerde konser ve tiyatro turnelerine katıldı. Üniversite bitiminde MEB bünyesine atanarak mesleğine devam etti. Bir çok ilde görev yaptı. Hala aktif olarak mesleğine devam etmekte olup mesleğinin yani sıra müziğin içerisinde olmaya devam etti. Klasik batı müziği duo trio ve Quartet gruplarında yer alıp birçok konser ve etkinlikte görev aldı. Şu an kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Seda Hazarla birlikte aktif olarak müzik ve sahne hayatına devam etmektedir. Özlem Hazar yetenekleri çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi ve sesi eğitimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Özlem Hazar tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Ayçam’ın Starlık Yolculuğu

Ayçam İstanbul’da doğdu. Eğitimini de İstanbul’da tamamladı. Medya ve iletişim alanına yöneldi. İlk olarak televizyon sektöründe çalışmaya başladı. Türkiye’nin en önemli isimlerinden Seda Sayan’ın yeğenidir. Sektöre yönetmen asistanı olarak girmiştir. Daha sonra yardımcı yönetmen olarak devam etmiştir. 2013’te aynı zamanda halası da olan Seda Sayan’ın sunduğu “Evleneceksen Gel” programının yönetmenliğini üstlenmiştir. Sonraki süreçte pek çok klip çalışmasının yönetmenliğini gerçekleştirmiştir. Show Tv’de yayınlanan “Kayıp Aranıyor” adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Sonrasında çocukluk hayali olan şarkıcılığa merak sarmış , şan eğitimi alarak sesini geliştirmiş ve ilk single çalışması “Fiyasko”yu çıkarmıştır. DMC müzik etiketi ile çıkan İlk single çalışması “Fiyasko” kısa sürede 2.2 milyon izlenerek büyük başarı elde etmiştir. Bu başarının etkisi ile ikinci şarkısı “Şok Etkisi” ni 2018 yılı sonunda izleyicilere ulaştırmıştır. Kendi şarkılarının klip çekimlerinde de yönetmenliği Ayçam Kendi üstlenmiştir. Müzik çalışmalarına devam eden Ayçam Son dönemde ilk önce Dön Hadi şarkısı ile ses getirmiş ödüller almıştır. Ayçam'ın, Zindan Müzik etiketiyle yayınlanan "Dön Hadi" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te yayınlanmıştır. Söz ve Müziği Sertan Güçlü’ye ait olan şarkının düzenlemesini Cem Özgür yapmış klip yönetmenliğini ise Luca Pigs gerçekleştirmiştir. Ayçam’ın son şarkısı Topuklu Sesleri ise Voce Music kanalında yayınlanmıştır. Topuklu Sesleri şarkısının söz ve müziği Samet Kurt’a düzenleme ise Mili B’ye aittir. Klibin yönetmenliğini İbrahim Bülbül üstlenmiştir. Ayçam sanatçı yönünün yanı sıra girişimci ruhu ile yakın zamanda bir de güzellik merkezi açmıştır. Türkiye’nin ilk enerji ve şifa çalışmaları yapan güzellik merkezidir. Hem konuya olan ilgisi hem girişimci ruhu ile bu alanda da başarılar elde eden Ayçam hem sanatçı yönü hem girişimleriyle farklı kategorilerde bugüne kadar sayısız ödül almıştır. Sanatçı Ayçam yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi , sahne hakimiyeti , girişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ayçam tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Seda Hazar

1994 Kocaeli doğumlu bir müzisyen olan Seda Hazar, lise eğitimini Antalya Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde tamamladı. Solistliğinin yanında Tutkulu bir müzisyen olarak çellist ve piyanist olarak yeteneklerini sergiledi. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak müzik alanındaki bağlılığını ve yeteneklerini daha da geliştirdi. Mustafa Demir'in yapımcılığını üstlendiği "Nerdeysen Orda Kal" adlı tekli çalışması, Çaldıran Records etiketiyle yayınlandı. Şarkının sözleri Sheyh Ree'ye, müziği Teksin Akbal'a ait olup düzenlemesi Selim Çaldıran tarafından yapıldı. Şarkının klibi Ramazan Arslankaya'nın yönetmenliğinde Arnavutköy Joker Garaj Platosu'nda çekildi. 2. Single çalışması Mustafa Ceceli imzasıyla Ramazan Arslankaya’nın klip yönetmenliğiyle “Bu mu Hayat” olarak çıktı. 3. Şarkısı türkü cover olarak Şenol Tezcan’ın Yazan Kalem Siyah eseridir. Eserin klibinin yönetmenliğini yine Ramazan Arslankaya üstlenecektir. Bu önemli çalışma çıkmak üzeredir. Sahne çalışmalarını da dur durak bilmeyen Seda Hazar özellikle turizm bölgesinde Antalya’da sahneye çıkmaktadır. Bölgedeki müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Seda Hazar uzun süredir Antalya sahnelerini sürdürmektedir. Sahne performansları ve öğretmenlik kariyeriyle müziği yaymaya, çevreci değerleri benimsetmeye ve hayvan dostluğunu desteklemeye olan ilgisi her daim öne çıkar. Seda Hazar'ın hayatı müziğe, çevreye ve hayvanlara adanmıştır. Seda Hazar bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi , sahne hakimiyeti gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Seda Hazar gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Akademisyen Sanatçı Tasarımcı Tülay Gümüşer

İzmirli akademisyen Tülay Gümüşer, ilköğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde başladığı lisans eğitimini 2. Sınıfta yatay geçiş yaparak Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları (İngilizce) Bölümünde birincilikle tamamlamıştır. Tam burslu kazandığı doktora eğitimini Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Bölümünde birincilikle bitirmiştir. İlgi alanları sürdürülebilir tasarım, iç mekan tekstiller, sinemada mekansal tekstiller, etnografik tekstillerdir. Akademik çalışmaları arasında ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümleri, makaleler, konferans bildirileri bulunmaktadır. Türkiye’de 6, Yurtdışında 1 tane olmak üzere 7 kişisel sergi açmış ve birçok karma sergi etkinliklerine katılmıştır. 1 tanesi en iyi kısa film ödüllü olmak üzere 2 kurgusal kısa film ve 1 belgesel filmde sanat yönetmenliği yapmıştır. Akademik çalışmalarını teorik ve uygulamalı olarak disiplinler arası yaklaşımla sürdürmektedir. Halen Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde doçent olarak çalışmaktadır. Tülay Gümüşer Yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sanat tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , yurt içinde ve dışında bu alandaki çok önemli çalışmaları , sanatçı ve tasarımcı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tülay Gümüşer tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Melisa Özgür

Melisa Özgür, Merzifon'da doğdu. Lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da sağlık alanında tamamlandıktan sonra bir süre sağlık sektöründe çalıştı. Fakat çocukluğundan beri süre gelen resime olan tutkusu onu mevcut mesleğini bırakıp ressamlığa ve resime yöneltti. Bir süre günümüzün çağdaş usta ressamları ile atölye çalışmaları yaparak eğitim aldı. İsmail Acar ile İsmail Acar'ın atölyesinin karşısındaki duvar çalışmaları ve bazı otel projeleri de dahil olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birkaç projede yer aldı. 2019-2021 tarihleri arasında Zafer Erkan'ın atölyesinde atölye eğitimi aldı. 2019 yılından bu yana da profesyonel olarak sanatını icra etmektedir. Sanat ilhamını renk, enerji ve yaşamın içinden alan Melisa Özgür, hayatımızda kullandığımız renklerin bize enerjileri ile yön verip şekillendirdiğine inanıyor. İç içe geçen halkaları ile izleyicisine yaşamda başlangıç olduğu kadar bitişin de olduğunu, ara ara kullandığı farklı teknikler ve eserlerine yerleştirdiği ayna gibi materyaller ile de insana “an” kavramını ve bu hızlı akışta kendinin farkına varabilmeyi hatırlatıyor. Düzen ve renk kavramlarını kullanarak farklı formlarda/etkilerde geometrik minimal soyut eserler ortaya çıkarıyor. Ayrıca 29 Kasımda Suadiye’de Decollage Art Space ‘da “432” adlı ilk solo sergisini gerçekleştirdi. Melisa Özgürün İkinci kişisel sergisi “Yaşamın İçinden” 25 Nisan’da The Art Capsul Gallery’de gerçekleşti. Melisa Özgür resim alanındaki yeteneği, çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , sanatçı yönü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Melisa Özgür tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu ve 8 Mart Kadın Derneği Başkanı Mehtap Bozman ENSARİOĞLU

8 Mart’ tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Mehtap Bozman Ensarioğlu ilköğrenim ve lisenin ardından Gazi Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü'nü bitirdi, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümleri'nde lisans eğitimi mezunu ve aynı zamanda Maltepe Üniversitesinde Hukuk Fakültesi öğrencisi. Ortağı olduğu şirketle Altınova Tersaneler Bölgesi'nde İspanya'ya savaş gemisi yaptı. Termalium ve Marine View Otelleri'nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başta Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği TUFAG olmak üzere çeşitli stk'ların başkan yardımcılığını, proje koordinatörlüklerini yaptı. Halen, kurucusu olduğu Yalova 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği'nin Başkanı. Özellikle ilimiz ve ilçelerinin ulusal ve uluslararası tanıtımına cok önem veren Mehtap Bozman Ensarioğlu, Rusya tv kanalı Maxmedia ile ortaklaşa yapmış olduğu Yalova ve ilçelerinin tanıtım belgeseli ile yurtdışında 20 milyon izleyiciye ulaşarak, Yalova’nın Türkiye'de Rusya ve Ukrayna'dan en çok ziyaretçi alan iller sıralamasında 1.sıraya çıkmasına katkı sağladı. Yalova'nın yerel tv kanalı Kent77'de program yapımcısı ve spiker olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kent77 Tv’de Mehtaba Karşı isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele, dezavantajlı bireyler ve kadın istihdamına yönelik çalışmalar ve kültür sanat alanında tiyatro projeleri ile farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Çiftlikköy sosyal tesislerinde açmış olduğu kurslar ile kadınlara yönelik İşkur ile ortaklaşa bir proje yaparak, kadınların istihdamına yönelik çalışmalarda bulundu. Sosyal mesaj içerikli 4 tiyatro eseri ve 1 talk show yazarak sahneledi. Kuşadası Uluslararası Tiyatro Festivali'nde tiyatro ekibi ile Antalya'da düzenlenen Kadınlar Çiçekler Acar Festivali'nde de kadınlarla beraber Yalova’nın tanıtımını yaparak Yalova Şehrini temsil etti. İngilizce ve rusça bilmektedir. Mehtap Bozman Ensarioğlu yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişim, , sosyal sorumluluk sahibi yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Mehtap Bozman Ensarioğlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.