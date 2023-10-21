HABER: FUNDA AKOSMAN

FOTOĞRAFLAR: ÇEKİÇ MEDYA

Yılların dostu Habib Babar ile çok eskiden tanışırız… Önce Vatan Gazetesi, Papatya Dergisi ve derginin organizasyonlarında hep yanımda oldu. VATAN TV’de programlarımız da devam etti. Gittikçe büyüyen bir aileyiz çok şükür. Habib Babar da Babar Medya olarak büyümeye devam ediyor tabii…

Habib Babar deyince aklıma ilk gelen vefa oluyor. Hem dostlarına çok vefalı, hem de Türk sinemasının unuttuğu ama bizlerin unutmadığı isimlere karşı çok duyarlı. Gazetemizde yaptığı röportajlarda da her zaman gündemde tutuyor sağ olsun.

Kendisi çok güzel bir geceyle hepimizi ağırladı. Ben de Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü olarak ve gazetemiz muhabirlerinden Yağmur Tanyıldız da ödüllerimizi aldık. Çok mutluyuz ve başarılarının da devamını diliyoruz…

Bu yıl 1.’si düzenlenen, özellikle eski ve unutulmuş çok sayıda sinema oyuncusunun hatırlandığı ödül töreni, hazırlanış biçimi ve konsepti ile geceye damgasını vuran önemli etkinliklerindendi. Törende ilk kez bu yıl hayata geçirilen Yaşam Boyu Yıldız Ödülleri’nin sahipleri Leyla Somer, Nil Ünal, Yavuz Karakaş, Sevgi Can Danlı, Orhan Akdeniz, Nalan Çöl, Selahattin Taşdöğen ve ünlü sinemacı Şükrü Avşar oldu.

BySempatik’in sunuculuğunu üstlendiği gece, Babar Medya Gurup Başkanı Habib Babar’ın yaptığı bir konuşmayla start verdi. Babar, Yeşilçam’ı, Yeşilçam yapan usta ancak unutulmuş oyuncularının günümüz sinemasında ve dizilerinde zaman zaman görevlendirilerek onurlandırılmaları gerektiğini belirterek, “Bu gece burada ödül törenimize teşrif eden Yeşilçam’ın eski ama unutulmaz oyuncuları, bugün içinde bulundukları yaşam biçimini hak etmiyor. Aralarında hali vakti iyi olan da var olmayan da. Özellikle Yeşilçam’ın sefasından çok cefasını çekmiş birbirinden değerli o kadar güzide oyuncumuz var ki, bunları arada bir de olsa sinema ve dizi filmlerde verilecek küçük çaplı rollerle onore etmeli, Türk Sineması’nın bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan şu birbirinden kıymetli sanatçılarımıza minnettarlığımızı hiç olmazsa bu şekilde ifade edelim diyorum” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Filmleriyle bir döneme damga vuran Deniz Erkanat, usta gazeteci Habib Babar’ın elinden ödülünü aldığında gözyaşlarını tutamadı. Vefasızlıktan yakındı.

ŞAHSENEM VE ZEYNEP YILMAZ DAVETLİLERİ COŞTURDU

12 yıl aradan sonra hızlı bir dönüş yapan Özbek asıllı Şahsenem ile çıkardığı son albümünü insanlardan önce çiftliğinde ki ineklerine dinleterek hayranlarına şok yaşatan Ekin, Zeynep ve Rüzgar Yılmaz kardeşler gibi müziğin usta isimleri de hazır bulundu. Şahsenem, Zeynep Yılmaz, Rüzgar Yılmaz bir birinden güzel şarkılarıyla Ekin ise şiiriyle geceye renk kattı.

ÖDÜL ALANLAR

Celal KORKUT (Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü)

Mustafa DENİZ- Analiz Gazetesi

İsmail BAYRAK (Hürriyet Gazetesi)

Talat ATİLLA Köşe yazarı(Turktime)

Funda AKOSMAN (Haber Müdürü) Önce Vatan Gazetesi

Yağmur TANYILDIZ (Muhabir) Önce Vatan Gazetesi

Nihat TANRIKULU (TÜMKİAD Genel Başkanı)

Alparslan SELÇUK (İş insanı)

Enes SELİMOĞLU (İş İnsanı)

Ercan ÖRS (Seslendirme Sanatçısı)

Neler Oluyor Hayatta – KANAL D Hakan URAL / Nur Tuğba NAMLI

YAŞAM BOYU YILDIZ ÖDÜLÜ

Sevgi Can DANLI (SİNEMA OYUNCUSU)

Nil ÜNAL (OYUNCU-SANATÇI)

Şükrü AVŞAR (Avşar Film)

Nalan ÇÖL (Oyuncu)

Orhan AKDENİZ (Bestekar)

Deniz ERKANAT (OYUNCU)

LEYLA SOMER ((Sinema-Kadın Oyuncu)

YAVUZ KARAKAŞ (Sinema-Erkek Oyuncu)

Selahattin TAŞDÖĞEN (OYUNCU)

Şehnaz DİLAN (OYUNCU)

YILIN YILDIZI

Ali EŞİTMEZ (Görsel Sanatlar)

Erol TANDOĞAN (Girişimci İş Adamı)

Pınar ELİÇE (Kadın Sanatçı )

Şahsenem (Çıkış Yapan Single) Tutamıyorum Sevdaları

Anıl ALAN(Çıkış Yapan Erkek Sanatçı)

EKİN (SANATÇI)

Canan ERDİL (İnternet Gazetecisi) Babar Medya Grubu Yazarı

Celal KODAMANOĞLU (Bulmaca Editörü)

Zafer DİNÇER (Magazin Gazetecisi)

Cemal BİLGE (Gazeteci)

Selhan ÖZDEMİR (Yazar)

AlminaBesra BABAR (Genç Yazar) FM Dergisi Müzik Editörü

Mehmet Ali BABAR (Anadolu Rock Sanatçısı)

Aydın AYDIN ( Sanatçı)

Mahmut SÜRMEN - İş İnsanı-Girişimci

Mehmet Berk ERGİN (Sosyal Medya Fenomeni)

Turgut GELEÇ (FM Dergisi Halkla İlişkiler Editörü)

Deniz Ahmet ŞAHİN(Stilist) Moda Fiyaka

Mehmet DEMİR (Hukuk Adamı)

Güleda KELEŞ (Polis Sanatçı)

Seçil ESKİOĞLU (İnternet Sitesi Yazarı)

Mustafa TOPALOĞLU (Gönül İnsanı Sanatçı)

ALİ ÇINAR (TV Yapım) TRT 1

By SEMPATİK (YILIN SAHNE YILDIZI(Sunucu)

Mustafa ARAPOĞLU(Aranjör)

Rahmi AKKUŞ (Müzik Yapım)