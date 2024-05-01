Bir kaç yıldır KASSAK Komisyonu bünyesinde bir grup bilim insanı, hukukçu ve askeri yetkililerin üzerinde çalıştığı ve kısa adı USSAM Mahkemeleri olan Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemelerinin kurulması için İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı’nın bir grup hukukçu ile, yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan çalışmaları çok kıymetli bulduğunu ifade ederek, USSAM Mahkemelerinin kurulması talimatını verdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın bizzat tensiplerine sunularak onaylanan Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri’nin kurulması hususunda yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi.

KASSAK Komisyonu Başkanı Sayın Salih Kurt konu ile ilgili ifadelerinde ise:

“Amacımız uluslararası huzura ve barışa Türkiye olarak katkı sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile çalışmalarımız hız kazanmıştır. 200 günden fazladır dünyanın sessiz kaldığı İsrail’in soykırımına dur demek için var gücümüzle gece gündüz uykusuz çalışıyoruz. Necip bir milletin evladı olarak da Gazze’de akan kanı durdurana kadar, masum çocukların gözyaşlarını silene kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Anayasa Hukuk Bilimcisi Av. Süleyman Akdemir Hocamızın üzerinde titizlikle çalıştığı Türkiye’nin ilk evrensel insan hakları beyannamesi, yeni yapılacak anayasa çalışmalarının zeminini oluşturacaktır.

Bu bağlamda bizlere destek veren STK’larımıza, konuya öncülük eden İstanbul 2 Nolu Baromuza ve Ankara Baromuza, üniversitelerimize, Uluslararası Ehli Beyt Derneği’ne, Diyanet İşleri Başkanlığı’na, TSK mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Çalışmalarımızı yakından takip etmekte olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, azami gayretleriyle bizlere çalışma şevki veren Kıymetli Hocamız, Hukuk Kurulu Başkanımız Sayın Av. Mustafa Kuran Beyefendi’ye ve özellikle konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplerine sunan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanımız Sayın Av. Yasin Şamlı’ya teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.” dedi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Paşamız konu ile ilgili ifadelerinde ise:

“Uluslararası mekanizma ve mahkemelerin Karabağ’da, Arakan’da, Filistin’de, herkesin gözü önünde yapılan soykırıma sessiz ve etkisiz kalması, bizleri çare ve alternatif arayışına itmiştir. KASSAK olarak işte böyle bir ortamda Uluslararası Savaş Suçlarını Araştırma Mahkemesinin Türkiye’de, başta Azerbaycan olmak üzere, dost ve kardeş ülkelerde kurulması fikrini ortaya attık ve çalışmalara başladık. Oldukça önemli bir yol katettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu fikir ve çalışmalara destek vermesi ise artık bu mahkemenin ete kemiğe bürünüp teşkilini sağlayacaktır. Artık mazlumların da çaresiz olmadığı, alternatif mahkemesinin bulunduğu görülecektir.

Mahkemenin yetkisini tanıyan devletlerin sayısı arttıkça, etkisi de artacaktır.

Bu nedenle bu konuda diplomatik gayret çok önemlidir.” dedi.

Emekli Askeri Ataşemiz Yücel Karauz Paşamız ise:

“Dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, ırkı, aidiyet duygusu ne olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesinin sağlanması, ortak bilinç oluşturulmasının sağlanması, hukuku destekleyici anlamda bu tür suçların delillerinin toplanması ve toplumda bu bilincin oluşturulması için bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu ifade etmek isterim.” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin bölgemizde ve dünyada geçmişten geleceğe uzanan misyonunda bu tür faaliyetlere öncü olmasının çok önemli olduğunu, bunun bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi.

“Bu tür faaliyetlerin, sivil toplum kuruluşlarınca desteklenerek toplanan bilgilerin bu Mahkemeye rapor edilmesi ve bu raporların dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler ile paylaşılması önem arz etmektedir.” dedi.

Tüm Hukukçular Genel Başkanı Avukat Mustafa Kuran:

“Bu mahkemelerin tüm mazlum halkların istikbali olacağına inancım tamdır. Bu girişimin tüm zulme ve haksızlığa uğrayan milletlerin umudu olduğu gibi, 2.5 milyar Müslümanın dünyadaki adalet kapısı olacaktır ve bu girişim Allah (cc) katında da makbul bir davranıştır.” dedi.