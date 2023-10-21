Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Jean Onana yer aldı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yendikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin Destanoğlu, Chamberlain ve Muleka'yı yedeğe çekerken, Salih Uçan ile Eric Bailly ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Colley, Rashica, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de görevlendirdi.

Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 5 müsabaka sonra sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle 4'ü ligde ve 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmemişti.

Sakatlığını atlatan Mert Günok 3 maç sonra kaledeki yerini alırken, Tayfur Bingöl de siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş taraftarı 1630 gün sonra RAMS Park'ta

Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yer aldı.

Tüpraş Stadı'ndan otobüslerle toplu halde stada gelen yaklaşık 2400 taraftar, RAMS Park'ta kendileri için ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'ta takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 31. haftasında oynanan derbide desteklemişti. Galatasaray, 5 Mayıs 2019'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Aboubakar, "dalya" dedi

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını Galatasaray derbisinde yaşadı.

"Kara Kartal"da 3. dönemini geçiren 31 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda çıktığı 99 karşılaşmada 59 gol kaydetti.

Aboubakar, bu süreçte Galatasaray'a karşı bir kez fileleri havalandırdı.

Rashica, eski takımına karşı

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, eski takımı Galatasaray karşı ilk maçına çıktı.

Rashica, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.