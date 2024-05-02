Khuzestan Steel Company’nin satıştan sorumlu başkan yardımcısı, Mühendis Reza Vakili, fuarın ikinci gününde Khuzestan standında Türkçe konuşan gazetecilerle bir araya geldi. Vakili, İran’ın çelik endüstrisinin potansiyelini ve ihracat hedeflerini vurguladı.

Fuarda, İran’ın çeşitli sektörlerinden birçok şirket ve kuruluş, ülkenin üretim ve ihracat potansiyelini tanıtmak için yer aldı. İran’ın ekonomik ve endüstriyel kapasitesini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan fuar, 27 Nisan Cumartesi günü başladı ve 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Khuzestan Steel Company, İran’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olarak, ülkenin çelik endüstrisindeki güçlü konumunu sergileyen önemli bir aktör olarak yer alıyor. Şirketin satış departmanı başkan yardımcısı Reza Vakili, Türkçe konuşan gazetecilerle yaptığı röportajda, Türkiye ile olan ticari ilişkilerin önemini vurguladı ve Khuzestan Steel Company’nin Türk pazarındaki varlığını artırmaya yönelik hedeflerini paylaştı.

Bu fuar, İran’ın uluslararası ticaretteki potansiyelini artırmayı ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, İran’ın çeşitli sektörlerinden gelen firmaların ürünlerini ve hizmetlerini keşfetme fırsatı buluyorlar.