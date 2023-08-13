ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımı ve üretimi destekleyen projeleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde elde edilen hasadın küçük çiftçilere yan destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise balya olarak hibe edildiği çalışma kapsamında yeni bir uygulama daha hayata geçirildi.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen Reis ve Es 26 adlı ekmeklik buğday çeşitlerinin tohumları, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belediyeye ait tarlalara ekildi. 750 dekarlık alanda ekili buğdayın hasadı tamamlandı. Hasat işlemlerinden elde edilen buğdaylar un fabrikasına taşınırken, saman balyaları ise yem desteği olarak hayvan yetiştiricilerine hibe olarak verildi. Fabrikada işlenen buğdaylar un haline getirilip, çuvallanarak kamyonlara yüklendi. Elde edilen unlar Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nden yararlananlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, küçük çiftçiler ve hayvan üreticilerine verilen desteklerden sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da sosyal destek sağlanacağını belirterek üreticinin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.

HABER: MERVE ELÇİ