ŞANLIURFA AA- Güneş enerjisinden büyük bir oranda faydalanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte yapımına devam edilen Bilim Merkezinde GES projesini uyguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güneş tarlalarının yanı sıra kendi bünyesinde bulunan idari merkezlerde güneş enerjisinden faydalanıyor.

Dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa’da, gençlerin teknoloji çağında bilimle yakından ilgilenip, yeni bilim insanlarının yetişmesine büyük olanak sağlayacak olan Şanlıurfa Bilim Merkezinde inşaat çalışması tamamlandı.

Bilim Merkezinde yer alacak matematik, ahşap ve tasarım, robotik ve kodlama, biyoloji ve kimya, STEM, astronomi atölyeleri sayesinde Şanlıurfa'da bilimsel öğrenmenin her yaş grubunda sağlanmasının önü açılmış olacak.

Okullar bölgesinde yer alması nedeniyle öğrencilerin uğrak mekânı haline gelecek olan Şanlıurfa Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. Küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına da katkı sunması bekleniyor.

51 bin 402 metrekare alan üzerine kurulan Şanlıurfa Bilim Merkezi 40 bin metrekare peyzaj alanına sahip, projede kapalı alan ise 9 bin metrekare olacak şekilde tasarlandı. Dış cephe çalışmalarını ve çevre düzenlemesini tamamlayan ekipler bilim merkezinin iç tefrişatını da titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehrin çocuklarının, gençlerinin bilimin temelinde yoğrulmasını ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında başlattığı Bilim Merkezi en kısa zamanda tamamlanarak Şanlıurfalı gençlerin hizmetine sunulacak.

HABER: MERVE ELÇİ