ŞANLIURFA- Hava sıcaklıklarının asfalt serimine elverişli olmasını fırsata çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde deforme olan yolları sil baştan yenileyerek sıcak asfaltla buluşturuyor.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin belirlediği plan ve program dâhilinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda İpekyol Bulvarı yan yolu ekipler tarafından ilk olarak çevresel faktörler nedeniyle deforme olan asfaltın söküm işlemleriyle başladı. İş Makinaları yardımıyla sökülen asfalt kamyonlara aktarılarak alanda temizlik çalışmaları yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalta hazır hale getirdiği yolu sıcak asfaltla buluşturarak önemli bir geçiş güzergâhını daha konforlu hale getirmiş oldu.

HABER: MERVE ELÇİ