SİVAS- Milli ve manevi değerleri benimsemiş nesillerin yetişmesi amacıyla Belediye öncülüğünde icra edilen proje kapsamında ilk etapta Pir, Kızılelma ve Ertuğrul Gazi isimli kitapları okuyan öğrenciler, bu eserler ışığında bilgi yarışmasına katıldı. Yarışma sonucunda birinci olan kişilere 2.000 TL, ikinci olanlara 1.000 TL ve üçüncü olanlara ise 500 TL ödül verildi. Ayrıca dereceye giren 11 öğrenci için öğretmenleri refakatinde Özbekistan ve Kazakistan gezisi düzenlendi.

Gezi programı kapsamında Ankara üzerinden Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e giden heyet, ardından Semerkand ve Buhara’ya geçti. Buradan sonra Kazakistan’a seyahat eden kafile, Türkistan ve Çimkent şehirlerini gezme imkânı buldu.

Rehber eşliğinde ilk gün Taşkent'teki Özbekistan Bağımsızlık Meydanı ve İkinci Dünya Savaşında hayatlarını kaybeden Özbek askerlerin anısına inşa edilen Hatıra Anıtı ziyaret eden öğrenciler, daha sonra içerisinde Barak Han Medresesi, Muyi Mübarek Medresesi, Keffal Şaşi Türbesi, Tila Şeyh Cami ve Hast’i İmam Cami gibi eserlerin yer aldığı Hazret İmam Külliyesi’ni gezdi. Külliyede üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ifade edilen ceylan derisine yazılı Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Osman Mushafı Müzesi de ziyaret edildi.

İkinci gün ise hızlı tren ile Taşkent'ten Semerkand şehrine geçildi. Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimi İmam Buhari Hazretleri’nin şehir merkezine 50 km uzaklıkta bulunan türbesini ziyaret eden kafile, burada Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ardından Peygamber Efendimiz’in (sas) amcası Hazreti Abbas’ın (ra) oğlu olan Kusem ibni Abbas’ın (ra) Semerkand’da bulunan kabrini ziyaret eden heyet, Şâh-ı Zinde olarak da bilinen türbenin yanı sıra bölgedeki cami ve medreseleri de görme imkânı buldu. Emir Timur Türbesi, Uluğ Bey Rasathanesi ve Semerkand’ın kalbi olarak nitelendirilen üç medresenin bir arada bulunduğu Registan Meydanı ikinci gün ziyaret edilen tarihi mekânlar arasındaydı.

Üçüncü gün ise Buhara şehrine geçen heyet öğleden önce eski şehir yerleşkesi gezerek; İsmail Samani Türbesi, Magaki Attari Türbesi, Eyyüb Peygamber Çeşmesi ve Türbesi, Uluğ Bey Medresesi, Buhara Ark Kalesi, Lebi Havuz Cami ve Kalan Minaresi, Mir Arap Medresesi, Kalan Türbesi gibi eserlerin yer aldığı Poyi Kalon Kompleksi’ni görme imkânı buldu.

Kültürel kimliğiyle öne çıkan kentte, İslam Dünyasının manevi dinamiklerinden Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin türbesini de ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, külliyede Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Gezinin dördüncü günü ise tren ile Buhara’dan Taşkent’e geçen kafile, buradan Kazakistan’a seyahat ederek Türk Dünyası’nın Başkenti olan Türkistan şehrine geçti. Eski adıyla Yesi'de sabah Hace Ahmet Yesevî Hazretleri’nin Türbesi ve Yer Altı Camisi ziyaret edildi. Türbe ve camide Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden heyet, ardından Türk Kazak Üniversitesi Kültür Merkezi’ne geçerek burada bulunan müzeyi gezdi. Gezinin son durağı ise Ahmet Yesevî Hazretleri’nin üstadı Aslan Baba Hazretleri'nin Türbesi oldu.

Gezinin ardından bir değerlendirme yapan Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, “Bir yıl önce başladığımız proje kapsamında öncelikle öğrencilerimize Pir, Kızılelma ve Merhaba Söğüt isimli kitapları okuttuk. Yarışmamız sonucunda dereceye giren öğrencilerimizi Belediyemizin himayesinde ata topraklarımız olan Özbekistan ve Kazakistan’a getirdik. Kültür ve medeniyet kokan bu toprakları ziyaret etmemize vesile olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcımız Ahmet Duman ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Beş günlük bir gezi programı vesilesiyle İslam’ın Kubbesi olarak nitelendirilen Semerkand, Buhara, Türkistan gibi şehirleri görme imkânı bulduklarını söyleyen okul idarecileri ise kitapta öğretilen bilgilerin somutlaştırılması adına çok kıymetli bir gezi programı düzenlendiğini ifade etti.

Kitaplarda okudukları tarihi mekânları yakından görmeleri sebebiyle büyük mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler de kendilerine böylesine önemli fırsatı sunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür ettiler.

HABER: EMİR YÜCEL