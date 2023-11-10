Başkent Aşkabat'taki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Aşkabat Belediye Başkan Yardımcısı Bayrammurat Gurbanov, Aşkabat Türkmen-Türk Okulunun öğretmen ve öğrencileri, ülkedeki Türk vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal ve Türkmenistan Milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Oral, Atatürk'ün, umudun tükendiği düşünülen bir zamanda milleti yeniden ayağa kaldırmayı başaran, üstün insani ve liderlik vasıflarının yanında zamanının ötesinde bir deha olduğunu söyledi.

Atatürk'ün, harap olmuş bir ülkenin moralsiz fertlerine "milletin kaderini ancak milletin tayin edeceği" inancını aşılayarak umut ve güç verdiğini dile getiren Oral, "Milletinden aldığı destekle 'En büyük eserim.' dediği modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu." diye konuştu.

Oral, Atatürk'ü, Türkmenistan'da kendi adını taşıyan parkta sevenleri ve kardeş Türkmen devletinin temsilcileriyle anmanın büyük mutluluk olduğunu kaydetti.