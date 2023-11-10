Gazze

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ni hedef alan bombalı saldırısında, İsrailli esirler arasında bulunan Modiin Yahudi yerleşim bölgesinden 19 yaşındaki kadın asker Faul Azai Mark Asiani'nin öldüğü, bir askerin ise orta derecede yaralandığı belirtildi.

Bu açıklamanın gerçekliğini belgeleyen bir materyali daha sonra yayınlayacaklarını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.