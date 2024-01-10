Haber: Mert Osman Erman

Kaza sonrasında uçak alev aldı ve vücudunun yüzde 90'ı yanan Udall, 12 gün hastanede tedavi gördükten sonra öldü.

Ailesinin açtığı dava, helikopterin yangını önlemeye yardımcı olacak sistemlerle donatılmış olması durumunda olaydan sağ kurtulabileceğini iddia etti.

Brightonlı Bay Udall ve eşi Ellie Milward, 29, yakın arkadaşları Becky Dobson, 27, Becky'nin erkek arkadaşı Stuart Hill, 30, ve kardeşi Jason Hill, 32 ile birlikte ABD'yi ziyaret ediyorlardı ve bu seyahatlerinde yeni evli çiftin evliliklerini ve Stuart Hill'in doğum gününü kutlamaktaydılar.

Grup, Arizona'da bir Airbus EC130 B4 helikopterindeyken inişe geçerken kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Becky Dobson, Stuart Hill ve Jason Hill olay yerinde hayatını kaybederken, Bay Milward da eşi Jonathan'dan aldığı yanıklar sonucu birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Bay Udall'ın ebeveynleri Philip ve Marlene Udall, helikopterin Fransız üreticisi Airbus Helicopters SAS ve işleteni Papillon Airways'in çarpma dayanıklı bir yakıt tankı takmayı ihmal ettiklerini iddia ederek dava açtı.

Eğer böyle bir sistem takılmış olsaydı, Bay Udall'ın "ağır ve katastrofik yanıklar" almamış olacağını savundular.

Cuma günü bir Nevada hakimi tarafından onaylanan bir anlaşma kapsamında çift, Airbus Helicopters SAS'tan $75.4m (£59.3m) ve Papillon Airways'ten $24.6m (£19.4m) alacak.

Avukatları Gary C Robb tarafından yapılan açıklamada, çiftin umutlarının bu sonucun helikopterlerin güvenliğini iyileştirmeye teşvik etmesi olduğu ve "başka ebeveynlerin oğullarıyla geçtikleri zor durumu yaşamamalarını" umdukları belirtildi.

Robb, ailemizin "bu çok güvensiz, dayanıksız yakıt tankına sahip çok sayıda helikopter olduğunu" belirtmek için parayı kullanmayı planladığını söyledi.

"Helikopter sert bir iniş yaptığında, açılır ve yolculara yakıt döker, onları yakıtla ıslatır ve sonra yanarlar," dedi. "Bu korkunç bir durum. Ve hemen düzeltilmeli."

Ayrıca, Bay ve Bayan Udall'ın bazı parayı helikopter güvenliğini teşvik etmek ve yanık kurbanlarına destek sağlamak için kullanmayı planladığını ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri sivil ulaşım kazalarını inceleyen hükümet kuruluşu Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu'nun 2021'de yaptığı bir rapor, Grand Canyon kazasının muhtemelen güçlü bir kuyruk rüzgarı nedeniyle kontrol kaybından kaynaklandığını belirtti.

Kazayı yaşayan pilot Scott Booth, olaydan sonra her iki bacağını da kaybetmesine rağmen, aracın "şiddetli bir rüzgar şiddeti" ile vurulduktan sonra dönmeye başladığını ifade etti.