Haber: Mert Osman Erman

Meksikalı yıldız, appendiks kanserinden muzdaripti, dedi ki publicisti.

Canto, Designated Survivor'da Kiefer Sutherland'ın yanında başkan yardımcısını canlandırdı ve Sutherland, aktöre "çok güzel bir ruh" diye övgüde bulundu.

2014 X-Men filminde Canto, mutant Sunspot'u oynadı ve film arkadaşı Halle Berry daha sonra onu kendi filmi Bruised'de rol aldı.

Aktris ve yönetmen Instagram'da "Henüz kelimelerim yok... ama sevgili tatlı arkadaşım Adan sadece kanatlarına kavuştu. Her zaman kalbimde olacak" yazdı.

Canto'nun eşi Stephanie Ann, çiftin bir fotoğrafını, bir Kutsal Kitap pasajını ve "Her zaman hazinemi Adan, yakında görüşürüz." ifadelerini paylaştı.

Publicisti Jennifer Allen'ın bir açıklamasında, "Adan'ın gerçekten bilenlerin az olduğu bir ruh derinliği vardı. Onu görenler sonsuza dek değiştiler. O kadar çok kişi tarafından çok özlenecek" dedi.

Sutherland'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bir aktör olarak başarılı olma, harika olma ve daha da iyi olma isteği gerçekten etkileyiciydi ve büyük ölçüde özlenecek. Ayrıca, eşi Steph ve iki küçük çocuğu için üzgünüm. Adan, huzur içinde yat."

Canto, Designated Survivor'ın ilk iki sezonunda Aaron Shore'u oynadı ve dizi, ABC ağında 2016 ve 17'de yayınlandıktan sonra Netflix tarafından üçüncü ve final sezonu için alındı.

Maggie Q, "Güzel arkadaşım... Sen Hollywood'un hatta hak etmediği bir insansın. İyilik ve sıcaklık ve cömertlik - ailenize tamamen adanmışlık ve HER ZAMAN doğru şeyi yapma konusundaki kararlılık. Moral pusulanı kimse senin kadar sahip değildi ve yaklaşamazdı bile. Bu durumu anlamıyorum. Seni tanıyan herkes şanslıydı. Bildiğim tek şey bu." diye yazdı.

Designated Survivor oyuncu kadrosunun başka bir üyesi olan Italia Ricci, "Kelimelerle tamamen kayboldum" dedi. "O, her anlamda bildiğim en güçlü kişiydi ve bu tatlı, parlak, nazik ve nazik adamın bu kadar haketmediği için çok öfkeliyim... Bu yıkıcı kayıp yüzünden acı çeken herkes için üzgünüm ve ailesi için kalbim kırıldı. Seni her zaman kalbimde olacaksın."

Canto, 2022'de Fox'un suç draması The Cleaning Lady'de gangster Arman Morales'i oynamaya devam etti.

Fox, "Her zaman Arman'ımız olacak. Adan Canto, anını sonsuza dek yaşatacağız." diye X'te paylaşımda bulundu.

Fox ve Warner Bros Television tarafından yapılan ortak bir açıklamada, "Harika bir aktör ve sevgili bir arkadaş" olarak tanımlandı. "En son The Cleaning Lady'de gösterdiği etkileyici performansla ekim, genişlik, derinlik ve kırılganlığını sergiledi. Bu anlaşılamaz bir kayıp ve eşi Stephanie, çocukları ve sevdikleriyle birlikte yas tutuyoruz. Adan'ı çok özleyeceğiz."

Canto, ABD'de 2013'te Kevin Bacon'lı Fox gerilim dizisi The Following'de çıkış yaptı ve ABC sitcomu Mixology ve drama Blood & Oil'de göründü.

Ayrıca, Netflix'in Narcos dizisinde Kolombiyalı politikacı Rodrigo Lara Bonilla olarak ve 2022'deki casus gerilimi Agent Game filminde yer aldı.