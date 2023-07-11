Bir memlekette , namuslular,  namussuzlar kadar cesur  olmadıkça  o memlekette kurtuluş yoktur. - İsmet İNÖNÜ                  

Sevgili okurlarım seçim sonuçlarıyla ilgili bir şeyler söylemek için  artık çok  geç, biliyorum.

Ancak  başarılı olabilmek için yaşatılan  olumsuzluklardan  ders çıkarmak gerekiyor. Yaşanmışlıklardan ders çıkarmadan,  mücadeleden başarı beklemenin   mümkün  olmadığını  bilmeliyiz  ve  unutmamalıyız.

21 yıldır kandırılan  insanlar,  bu seçimin  (14 Mayıs 2023) diğer seçimlerden daha farklı  bir seçim olacağına inandırılmıştı. Dolayısıyla da  seçmenler  var gücüyle gayret göstermişti!

Ama seçimler ikinci tura kalınca umutları tükenen  gerçek Cumhuriyet sevdalıları , ikinci tur seçime katılmak yerine tercihlerini, serin sularda ayılmakta buldu!

Cumhuriyetin sarsılmaz kalesi olan İzmir’de bile ikinci tur seçime  katılım son derece azdı!  Sandıkların sadık görevlileri,  sabahtan itibaren halkı,  -asrın  mucizesi ve bizlerin de  akıl deposu  olan  - iletişim vasıtalarıyla “katılım çok az!  Lütfen seçimde oyunuzu kullanınız” şeklinde uyarmak durumunda kalmışlardır. Ancak  bu arada Okyanus ötesi  haramilerinin  AKP’ tekrar başa getirme planları kararlı bir şekilde uygulanıyordu.  

 Küresel batı,  AKP’den vazgeçmeyince   umutla ve heyecanla   mücadele edenler ;  Kayahan’ın söylediği gibi “ yine bana hüsran bana yine hasret var! Yine bana esmer günler düştü eyvah.” dizeleriyle kucaklaştı.  

Seçimden bir hafta önce  kaleme aldığım ve fakat – yine kandırılacağımızın bilinciyle- iptal ettiğim yazımın aşağıdaki başlığı, makus talihimizi bu defada yenemeyeceğimizin açık bir itirafıdır.  

 “Bu Seçim, Talihsizliğimizi  Yeneceğimizin İşaretini Mi Veriyor  Ne!”

 Bir umuttur diye  doldurduğum ana başlığın içini,  sizlerle paylaşmaya   inanın  gücüm yok! Özür!

 Daha evvel  yapılan her seçimden önce  kaleme aldığım yazılarımın sonunu aşağıdaki tümceyle bitiriyordum.  

İnşallah  düşüncelerimde ben haksız çıkarım ve fakat   umutla dolu olan  vatansever insanların hayalleri gerçekleşir”

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Seçimle ilgili  gelişmeleri daha sağlıklı  değerlendirebilmek ve çözüm yolları bulabilmek  için  önce sosyal paylaşım sitelerinden sizlere sunduğum “Seçime Bir Kala” başlıklı yazımı bir kez daha okumanız  yerinde olacaktır.

Devlet adamı İsmet İnönü’nün dediği gibi,  kazanmanın tek şartı :   KORKUSUZ VE  CESARETLİ olmaktır.  

“SEÇİME BİR KALA!”

21 yıldır yapılan seçimlerin ana muhalefet tarafından neden kaybedildiğinin ilk tespiti   araştırmacı yazar Hüsnü Mahalli tarafından aşağıdaki videoda dile getirilmişti.

7 dakika süreli  videodaki   ilginç mesajlar umarım sizlerin ufkunuzu  açar.  

https://www.youtube.com/watch?v=QXKU6uBLaYs

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Bu ifşaatı destekler nitelikteki bir yazımı  da  zamanında sizlerle buluşturmuştum.  Tekrar hatırlatmanın  yararı  olacaktır!  Zira muhalefet cenahının bugüne kadar yapılan seçimleri neden kaybettiğinin önemli bir nedeni de bu satırlarda gizlidir.

Zamanınız varsa  07. 09. 2021 tarihli yazımın tamamını aşağıdaki erişimden okuyabilirsiniz.

https://www.oncevatan.com.tr/secimler-perincek-uzan-ve-benzerleri-2ci-bolum

Ancak  yazımın  önemsediğim bir bölümünü  yineleyerek  hafızalarınızı tazelemek isterim.

“21 yüzyıl ile birlikte -maliyeti çok büyük bedellere ulaşan - ateşli silahlar kısmen susturularak savaşların kuralları iyice duygusala bağlanmıştır. Toplumun duygularını hançerleyen  gerçek dışı söylemlerin havalarda uçuştuğu dönemleri yaşıyoruz, maalesef!

Türk toplumunun yaradılışına uymayan bu savaş türünün adı ‘ Demagojik saldırı’dır………!

“Seçime Bir Kala” başlıklı yazımın sonunu ise  aşağıdaki  satırlarla bitirmiştim!

Küresel batı hala mevcut iktidardan yanaysa, çarpıklıklarla dolu seçim  sisteminde  yapılacak tek şey vardır, “Olmayacak duaya amin demek!...”

Her çareyi tanrıdan beklememek gerektiğiyle ilgili   en isabetli cevap,  büyük  devlet adamı  İsmet İnönü’nün yukarıdaki deyişidir.  

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..