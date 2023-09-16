Haber: Mert Osman Erman

Beyaz azınlık yönetimine karşı verdiği katkı nedeniyle ona devlet cenazesi verildi.

Saygı işareti olarak, ulusal enerji şirketi ayrıca etkinlikler sırasında Ulundi'nin ulusal elektrik kesintilerine tabi olmayacağını kabul etti.

Ancak 95 yaşında ölümü, mirası hakkında bir tartışmayı gündeme getirdi.

Zulu kraliyet ailesine doğan Buthelezi, ölümüne kadar geleneksel başbakanlarıydı. Ancak, fikirlerin ayrıldığı yer siyasetteki rolüydü.

Apartheid döneminin zirvesinde, 1975'te Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) hayal kırıklığına uğradıktan sonra Zulu milliyetçi Inkatha Freedom Party (IFP) 'yi kurdu. ANC'nin silahlı eylem ve yaptırımlar konusundaki tutumuna karşı çıktı ve bunun siyah Güney Afrikalılara zarar verdiğini savundu. Bu nedenle destekçileri, üzerine yağmur gibi yağan tüm övgülerin hak ettiğine inanıyorlar - ve Cuma günü Ulundi'deki Kwa-Phindangene Sarayı'na giden sokaklarda sıralanan yüzlerce kişi, geleneksel kıyafetlerle giyinmiş övgü söyleyen Zulu birlikleri ile birlikte onu bir barış adamı olarak görüyor.

Güney Afrika'nın Pretoria Üniversitesi'nde Afrika siyaseti bölümünün başkanı olan Profesör Kealeboga Maphunye, Buthelezi'nin "siyah insanların, özellikle Zulu'ların, onurunun apartheid rejimi tarafından çiğnenmediğini tarih boyunca sağlamak için bir katkıda bulunan saygın bir geleneksel lider" olduğunu kabul ediyor.

Ancak 1990'ların başında çok parti demokrasisine geçiş sırasında, yaklaşık 20.000 kişinin ANC ve IFP arasındaki şiddet nedeniyle öldüğü tahmin edilen dönem, eleştirilere neden oldu ve eski yaraları yeniden açtı.

Profesör Maphunye, "Buthelezi'nin destekçilerinin mirasını zedeliyen eylemlere karıştığını unutamayız" dedi.

City Press gazetesi baş editörü Mondli Makhanya, Buthelezi'nin ölümünden bir gün sonra ön sayfasındaki editoryal yazısında onu "katliam yapan bir apartheid işbirlikçisi" olarak nitelendirdi ve onun hakkındaki olumlu övgüleri "Güney Afrika'nın gördüğü en büyük tarih beyazlatma sürecinin sonucu" olarak tanımladı.

Doğu Johannesburg'daki Thokoza kasabası, 1994'teki ülkenin ilk demokratik seçimlerine giden yolu sabote etmeye kararlı olanlar tarafından yaşanan siyasi şiddeti deneyimleyen birçok bölgeden biridir.

Orada ölen 600 kişiye anıt şu anda savaşan iki topluluk arasındaki ayrımın olduğu Khumalo Caddesi'nde bulunuyor.

Perşembe günü, insanlar bu anma töreninde toplandı ve ölen akrabalarının bu zaman diliminde unutulmamasını istediler.

BBC'ye ismini vermek istemeyen bir adam, "Şiddetli çatışmalar sırasında amcamı kaybettim. Sopa ile öldürüldü," dedi.

O, Buthelezi'yi "tevazu" göstermeye ve adıyla işlenen dehşetler için özür dilemeye çağırmıştı. "Ancak ölümüne kadar dahil olduğunu reddederek özür dilemek yerine," dedi.

IFP, bu eleştirileri reddetti ve ne Buthelezi'yi ne de partisini şiddet planlamakla suçlayabileceklerini söyledi. Nelson Mandela ülkenin ilk demokratik seçimlerini kazandıktan sonra, o ve Buthelezi düşmanlığı bir kenara bıraktılar ve IFP lideri ANC hükümetinde iki dönem içişleri bakanı olarak görev yaptı.

Buthelezi'nin oğlu Prens Zuzifa, "IFP, babamızın uzun süredir itibar görmemiş propagandaların bazı kişiler tarafından canlandırılmasını görmenin acısını paylaşıyor, ancak onların nefret döngüsüne çekilmelerine izin vermeyeceğiz... tarih babamızı haklı çıkaracaktır" dedi.

Zulu lideri anmak için etkinlikler Çarşamba günü Ulundi'de başladı ve tüm partilerden önemli kişilerin ve politikacıların konuştuğu IFP tarafından düzenlenen bir anma töreni ile devam etti.

Ancak bu da seçimlerin önündeki siyaseti oynamak için bazılarının anmaları kullanmaya çalıştığı suçlamalarıyla gölgede kaldı, siyasetçilerin oylarla tarih yeniden yazmaya hazır olduğu suçlamalarıyla.

Bu eleştiri özellikle 10 yıl önce başlatılan ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi olan Ekonomik Özg

ürlük Savaşçıları (EFF) partisine yöneltilmiştir.

Politika eğitimi başkanı Mbuyiseni Ndlozi, IFP'nin kurucularını överek sahneye çıktı: "Cehaletli, bilgisiz insanların negatifliği tarafından sarsılmayın asla.

Bizi kendi tarihimize ve bu ülkeyi siyasi barışçıl bir ortama stabilize eden liderliğimize eğitmek isteyen fırsatçılardan ve iki yüzlülerden asla sarsılmayın," dedi yas tutanlar kalabalığına.

IFP için cenaze aynı zamanda oylar için kampanya yapma fırsatıdır ve diğer partiler için ülkenin en büyük etnik grubuna ev sahipliği yapan KwaZulu-Natal eyaletinde olası bir koalisyon ortağı çekme fırsatıdır.

Buthelezi aktif siyasetten beş yıl önce emekli oldu, ancak yakın zamanda tahtta bir savaşın ortasında olan kardeşleri arasında tahtın yönetimi ve yönetimi konusunda uyuşmazlık yaşadığı bildirildi.

Ancak Buthelezi, trustı kendi büyük başarılarından biri olarak gördü ve onun yaratılması IFP'nin 1994 seçimlerine katılmasının yolunu açtı - ancak eleştiriye tabi tutuldu, çünkü kırsal bölgelerde milyonlarca insanı kralın yönetimi altında bıraktığı için bazıları bunu anayasaya aykırı olarak görüyor. Ancak tarihçi Mphumeleli Ngidi'ye göre, Buthelezi'nin neredeyse 70 yıllık hizmeti, Güney Afrika tarihinde kritik bir dönemde Zulu geleneklerini ve ritüellerini koruma konusundaki eksiksiz bağlılığını gösteriyor - ve sadece bu nedenle saygı görmemesi için hiçbir şüphe yok.