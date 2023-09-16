Haber: Mert Osman Erman

Bay Trump, çevrimiçi olarak Smith'in ekibini kötüye kullanmakla suçlayarak, "BANA KONUŞMA İZİN VERMEYECEKLER mi?" diye yazarak yanıtladı.

O, 2020 seçimini devirmekle suçlu bulunmadı.

Talep, Bölge Mahkemesi Hakimi Tanya Chutkan tarafından açıklanmış ve bir hafta önce dosyalanmıştır. Bu, davadan gelen eski bir dizi mahkeme belgesi arasında Cuma günü yayınlananlardan biriydi.

Savcılar, önerdikleri emrin - ki ona hiçbir zaman bir "gag emri" demezler - yanlış bilgi, tehditler ve davayı "önyargılamak" önlemek için gerekli olan "dar, iyi tanımlanmış bir sınırlama" olduğunu söylüyorlar.

Onaylanırsa, Bay Trump'ın "muhtemel tanıkların kimliği, ifadesi veya inandırıcılığı hakkında" ve "ahlaki değeri düşürücü ve tahrik edici veya göz korkutucu olan parti, tanık, avukat, mahkeme personeli veya potansiyel jüriler hakkında ifadeler yapmasını" yasaklar.

Bu, Bay Trump'ın kamu kayıtlı mahkeme belgelerinden alıntı yapmasına veya masumiyetini ilan etmesine herhangi bir kısıtlama getirmez.

Özellikle 2024'te başkanlık için yarışırken eski başkanın ifade özgürlüğüne getirilen herhangi bir kısıtlama, mahkemede büyük bir anayasal mücadeleye yol açabilir.

Geçen hafta, Bay Trump'ın avukatları, Bay Trump'a karşı önyargılı olduğunu iddia ederek Hakim Chutkan'a davadan çekilmesini istediler.

Ne zaman bir karar verebileceği belirsizdir.

Truth Social adlı Bay Trump'ın sosyal medya platformunda Cuma günü yazdığı gibi, "Yani, yeteneksiz bir kişiye karşı Başkanlık için kampanya yürütüyorum ve DOJ ve FBI'yi Politik Rakibi'ni hedef almak için SİLAH HALİNE GETİRDİ ve YORUM YAPMAMA İZİN VERMİYORLAR MI?".

Bunu takiben hemen Washington DC'deki Concerned Women for America grubu için verdiği bir akşam yemeğinde, savcıların kendisine özgürce ve açıkça konuşma hakkını almak istediklerini söyledi.

"Bu insanlar hasta ve beni susatmak istiyorlar, çünkü sizi asla susmalarına izin vermeyeceğim.

"Ama sonunda beni değil, sizi hedef alıyorlar, ve ben sadece yolun ortasında duruyorum," Bay Trump, yaklaşık 300 sosyal olarak muhafazakar evangelik Hristiyan kadından oluşan bir gruba söyledi.

Dilekçe, Bay Trump'ın yanı sıra, onu eleştirenler arasında yer aldığı iddia edilen Hakim Chutkan da dahil olmak üzere, Bay Trump'ın belirli açıklamalarını ve çevrimiçi gönderilerini referans almaktadır.

Savcılar tarafından referans alınan bir yorumda, Bay Trump onu "bir hakim kılığına girmiş bir sahtekar" ve "radikal bir Obama yandaşı" olarak nitelendirdi. İddialarına göre, hakeme ırkçı ölüm tehdidi içeren bir kadının tutuklanmasının Bay Trump'ın eleştirilerinin bir sonucu olduğunu savunuyorlar.

Dilekçe, Bay Trump'ın destekçileri tarafından tacize yol açtığı iddia edilen bir Georgia seçim çalışanı ve eski siber güvenlik danışmanına yönelik saldırıları da içermektedir.

Cuma günü ayrıca Twitter'ın, Bay Trump'ın hesabından Bay Smith'in ekibine doğrudan mesajlar gönderdiği gizlice ortaya çıktı.

Twitter, karara karşı çıkmıştı, ancak sonunda 32 doğrudan mesajı teslim etmek zorunda kaldı. Mesajlar hakkında hiçbir bilgi açıklanmadı, mesajların Bay Trump tarafından mı gönderildiği, alındığı mı yoksa iletilmemiş taslaklar mı olduğu dahil.

2024 Cumhuriyetçi başkanlık adaylığı için şu anda önde gelen Bay Trump'ın hukuki sorunları artıyor.

O, şu ana kadar dört kez suçlanmıştır, bunlardan biri 2020 başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeye yönelik çabalara ilişkin olan bu federal soruşturmadır.