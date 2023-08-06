KOÇ BURCU
Herkesin haritasında tüm burçlar birer bölgeye düşer. Düştüğü bölgede kendimizi o burcun nitelikleriyle temsil ederiz. İnsanın kişiliği on iki burçtan oluşan karma bir yapıdır.
Güneş irade, ego, bilinçli kararları temsil ettiği için karakter oluşumunda en etkili olandır.
Burcumuz Güneş’in haritamızda yerleştiği burçtur.
KOÇ BURCU
Tarih: 21 Mart – 19 Nisan
Tropikal Zodyak Bölgesi: İlkbahar Ekinoksu
Elementi: Ateş Niteliği: Öncü-pozitif - Eril Doğal Evi: 1.Ev
Yöneticisi: MARS
Mizacı: Kolerik (enerjik, saldırgan, dışadönük, dominant)
Yönelimi: İnisiyatif alan, başlatan, aktif
Tavrı: Objektif, dışa, dönük, savaşçı, paçayı kurtaran, hayatta kalan, kahraman
Davranış biçimi: Saldırgan, doğrudan, cesur
Güdüsel ihtiyacı: Hayatta kalma, var olma, otonomi- ye sahip olma, anlık/acil tatmin, özgürlük, eylem /yapmak.
Olaylar: Maceralar, yeni projeler, yarışmalar, kavgalar, ağır ceza.
Arketipleri: Savaşçı, gözü pek, öncü, hayatta kalan, aktif, kavgacı, spontane, inisiyatif alabilen, enerjik, cesur, atılgan, hevesli, önden giden, çocuk/genç, rakip, kaşif, muhalif
ANAHTAR KELİMELER
Tek başına hareket edebilir. Risk alır. Direkt hareket eder. Kendisiyle ilgilidir. Kendine zarar verici hareketler- de bulunur. Bir tarafı tutar. Kararlıdır. Uyumsuzdur. Zor mizaçlıdır. Samimidir. Her noktaya çekilemez. Bencildir. Elini taşın altına sokar
OLUMLU ÖZELLİKLER
Başlatan, yaşamını biçimlendiren, hayatta kalan, lider, öncü, çabuk harekete geçen, kendini direkt olarak ortaya koyan, cesur, girişimci, güçlü, enerjik, riskçi, hayata renk katan, hareketli, keşifçi, kararlı, deneme yanılma yoluyla öğrenen, maceracı, coşkun, cömert, mert, yenilikçi, açık fikirli, kendine güvenen, amaç duygusuna sahip, rekabetçi, spontane, açık sözlü, samimi, çabuk kavrayan.
GÖLGE ÖZELLİKLER
Bencil, dürtüsel, düşüncesiz, fazla heyecanlı, aşırı riskçi, kazaya meyilli, sakar, öfkeli, kavgacı, paylaşmaktan hoşlanmayan, fanatik, maymun iştahlı, sabırsız, vizyonu dar, tecrübelerden ders almayan, ani parlayıp sönen, anlamsızca mücadele eden, huzursuz, zorba, acımasız, patavatsız, temkinsiz, dik başlı, kaba, ilkel.
OLAY VE DURUMLAR
Yangınlar, aktif volkanlar, enerji, kuraklık, demir, güneş patlamaları, itfaiyeciler, maden ocakları, de- mir çelik işleri
Siyaset mağdurları, sansasyonlar, Rütbesiz askerler, bir ülkenin savaş kapasitesi ve saldırganlığı.
Rekabete ve mücadeleye dayalı sporlar, sporcular.
El aletleri, iş makineleri
Liderler, öncüler, kahramanlık yapanlar
SAĞLIK
Tüm kafa, beyni, yüz ve de kaslar, kan ve epifiz bezini yönetir. Baş ağrısı, yaralanma, kas ve kan hastalıkları, ateş, sivilceler ve intihar Koç burcu semboliğidir. Kötü bir hastadır, sağlığını tehlikeye atar. Acıya karşı dayanma eşikleri düşüktür. Kesikler, keskin aletlerden zarar görebilir, kaza ve yaralanmalara maruz kalabilirler.