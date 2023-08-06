KOÇ BURCU

Herkesin haritasında tüm burçlar birer bölgeye düşer. Düştüğü bölgede kendimizi o burcun nitelikleriyle temsil ederiz. İnsanın kişiliği on iki burçtan oluşan karma bir yapıdır.

Güneş irade, ego, bilinçli kararları temsil ettiği için karakter oluşumunda en etkili olandır.

Burcumuz Güneş’in haritamızda yerleştiği burçtur.

KOÇ BURCU

Tarih: 21 Mart – 19 Nisan

Tropikal Zodyak Bölgesi: İlkbahar Ekinoksu

Elementi: Ateş Niteliği: Öncü-pozitif - Eril Doğal Evi: 1.Ev

Yöneticisi: MARS

Mizacı: Kolerik (enerjik, saldırgan, dışadönük, dominant)

Yönelimi: İnisiyatif alan, başlatan, aktif

Tavrı: Objektif, dışa, dönük, savaşçı, paçayı kurtaran, hayatta kalan, kahraman

Davranış biçimi: Saldırgan, doğrudan, cesur

Güdüsel ihtiyacı: Hayatta kalma, var olma, otonomi- ye sahip olma, anlık/acil tatmin, özgürlük, eylem /yapmak.

Olaylar: Maceralar, yeni projeler, yarışmalar, kavgalar, ağır ceza.

Arketipleri: Savaşçı, gözü pek, öncü, hayatta kalan, aktif, kavgacı, spontane, inisiyatif alabilen, enerjik, cesur, atılgan, hevesli, önden giden, çocuk/genç, rakip, kaşif, muhalif

ANAHTAR KELİMELER

Tek başına hareket edebilir. Risk alır. Direkt hareket eder. Kendisiyle ilgilidir. Kendine zarar verici hareketler- de bulunur. Bir tarafı tutar. Kararlıdır. Uyumsuzdur. Zor mizaçlıdır. Samimidir. Her noktaya çekilemez. Bencildir. Elini taşın altına sokar

OLUMLU ÖZELLİKLER

Başlatan, yaşamını biçimlendiren, hayatta kalan, lider, öncü, çabuk harekete geçen, kendini direkt olarak ortaya koyan, cesur, girişimci, güçlü, enerjik, riskçi, hayata renk katan, hareketli, keşifçi, kararlı, deneme yanılma yoluyla öğrenen, maceracı, coşkun, cömert, mert, yenilikçi, açık fikirli, kendine güvenen, amaç duygusuna sahip, rekabetçi, spontane, açık sözlü, samimi, çabuk kavrayan.

GÖLGE ÖZELLİKLER

Bencil, dürtüsel, düşüncesiz, fazla heyecanlı, aşırı riskçi, kazaya meyilli, sakar, öfkeli, kavgacı, paylaşmaktan hoşlanmayan, fanatik, maymun iştahlı, sabırsız, vizyonu dar, tecrübelerden ders almayan, ani parlayıp sönen, anlamsızca mücadele eden, huzursuz, zorba, acımasız, patavatsız, temkinsiz, dik başlı, kaba, ilkel.

OLAY VE DURUMLAR

Yangınlar, aktif volkanlar, enerji, kuraklık, demir, güneş patlamaları, itfaiyeciler, maden ocakları, de- mir çelik işleri

Siyaset mağdurları, sansasyonlar, Rütbesiz askerler, bir ülkenin savaş kapasitesi ve saldırganlığı.

Rekabete ve mücadeleye dayalı sporlar, sporcular.

El aletleri, iş makineleri

Liderler, öncüler, kahramanlık yapanlar

SAĞLIK

Tüm kafa, beyni, yüz ve de kaslar, kan ve epifiz bezini yönetir. Baş ağrısı, yaralanma, kas ve kan hastalıkları, ateş, sivilceler ve intihar Koç burcu semboliğidir. Kötü bir hastadır, sağlığını tehlikeye atar. Acıya karşı dayanma eşikleri düşüktür. Kesikler, keskin aletlerden zarar görebilir, kaza ve yaralanmalara maruz kalabilirler.