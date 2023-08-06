İyi hafta sonları DOSTLARIM!

-“ORMANLARIMDAN BİR DAL KESENİN;BAŞINI KESERİM!”

Fatih Sultan Mehmet.

İlk olarak;A KBELEN AĞAÇLARI AĞLIYOR;

AKBELEN HALKIDA AĞLIYOR!

Bir can yanarken MUTLU OLMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen faaliyetlerini sürdüren santralın ortağı Limak, adeta ülkeyi kuşatmış durumda. Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı grubun gözde üyelerinden Limak;maden,enerji ve sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Orman ve tarım arazileri üzerine onlarca tesis kuran Limak, doğa düşmanı projelerine her geçen gün yenisini ekliyor.

13 İLDE 52 PROJE yapıyor bu şirketler.Hepsinde de DOĞA BABA ve TOPRAK ANANIN CANI GİDİYOR.

Uzmanların “KÜRESEL ISINMAYI”geçtik ;

“KÜRESEL KAYNAMA”noktasındayız dediği bu sıcak günlerde ;YÖNETENLER daha dikkatli davranmalı!

...”Vatan ve Milletini Satan Dinden, İmandan, Namustan Bahsedemez!”

Mustafa Kemal ATATÜRK.

ikinci olarak DOĞU KARADENİZ HALKINA ve özellikle memleketim TRABZON halkına seslenmek istiyorum!

Rum Pontus Devleti’nin başkenti olan TRABZON’da,DEMOGRAFİK yapının ve EKONOMİK GÜÇ BELİRLEYİCİNİN,her yöne dönen ARAPLAR tarafından -bozuluyor yapılıyor olması BÜYÜK TEHLİKE !

Bu tehlikeyi görün!

FATİF SULTAN MEHMET HAN ve GELECEK EVLATLARINIZA BORÇLUSUNUZ ÇÜNKÜ!!!

...

-“VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR.”

HZ.MUHAMMED(S.A.V).

Üçüncü olarak;DEMOGRAFİK ve EKONOMİK yapısı üzerinde EMPERYALİZMİN oyunlar,planlar kotardığı diğer illere baktığımızda VİLAYET-İ SİTTE yani 6 ilimizi görüyoruz.Bu illerde yaşayanlar dikkatli olmalı!

Yaşananlara da YÖNETENLER dikkat etmeli!

Vilayat-ı Sitte, 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin Erzurum, Van, Harput, Diyarbekir, Sivas, Bitlis olmak üzere altı vilayetin adı. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesinin 24. maddesinde "Altı Ermeni ili" olarak bahsedilmiştir.

EMPERYALİZMİN EMELLERİNE DEVAM ETTİĞİ DİYARBAKIR’da yapılan “LOZAN’ın 100.yılında Kürdistanın geleceği” toplantılarından belli...

Uyanık olunmalı!!!

...”Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır.” Mustafa Kemal ATATÜRK.

Dördüncü olarak,Lozan Barış Antlaşmasının 100.yılında bilinen yanlışlardan bahsederken canımı yakan söylem:”100.yılında bütün yeraltı-yerüstü kaynaklarımız serbest kalacak-kullanabileceğiz”cümleleriydi.

UYUMA EY HALKIM!

Maden arama ruhsatları genelde yabancı yatırımcıların elinde.

Türkiye maden arama faaliyetlerindeki devlet tekelini kaldırmasının ardından kısa bir süre sonra, çok uluslu iştirakçilere de belirli madenleri çıkarma iznini veren düzenlemeleri yaptı.

Hollanda, Kanada, Almanya, İsviçre, Cayman Adaları, İngiliz Virgin Adalarından gelen 51’e yakın şirket TÜRKİYE topraklarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında 2003 öncesi dahil, halen adına arama, ön işletme ve işletme ruhsatı düzenlenmiş 51 yabancı ortaklı şirket bulunuyor.

Yani UYUMA MİLLETİM!

...”Yeni Türk Devleti, bir halk devletidir, halkın devletidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK.

Beşinci olarak geçmişe gidelim ve feyz alalım:

Sevgi en büyük güçtür unutmayın;

iyilik de çoğalmasına yardım eder.

Ve tarih ümitli yine!

"Demir ağlarla ördük ;

Anayurdu dört baştan ..."

6 ağustos 1935 tarihinde,

Fevzipaşa- Ergani tren -demiryolu hattının açılışı yapılır.

Kurtuluş savaşı sırasında "TREN VE DEMİRYOLLARININ YABANCILARIN MÜLKİYETİNDE VE İŞLETMESİNDE OLMASI BÜYÜK ZORLUKLAR YARATMIŞTIR".

"DEVLETÇİLİK " ilkesi de bu yüzden önemlidir...

Selam olsun;

Selam olsun o kutlu günlere...

Ve şimdi bu günlere bakalım!

TÜRKİYE'nin olan ne kaldı???

Bulup yazın lütfen !

KOCAMAN BİR "YOK"!

Elektrik?özelleşmiş;

Su?yabancı şirketlerde;

Enerji kaynakları,yabancı şirketler de;

Yol/köprü?!!!

İletişim?araplar/İtalyanlar/İngilizler de;

Sayamayacağım YÜREĞİM YANIYOR!!!

Sevgilerle,umutlarla kalınız.

Av.Tülay Bekar