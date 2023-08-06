İyi hafta sonları can dostlarım!

“TARİHTE BUGÜN”den bahsederken;gelecek ile bugünü harmanlayacağım...



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Biten haftamıza göz atarsak:

-Fox Tv’nin yan kuruluşu Disney Plus Ermeni lobisinin baskısına direnemeyip “ATATÜRK”dizisini yayınlamaktan vazgeçti.

Ne diyelim:”Beni görmek yüzümü görmek değildir!Fikirlerimi yaşatın...

Geldikleri gibi giderler… “

Mustafa Kemal Atatürk

Elbette bizden de KINAMA ve PROTESTO DİSNEY PLUS’a!

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-‘BİZ KÜRTLER LOZANI TANIMIYORUZ’

DİYENLERE;RABBİMİN GAZABI!

Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına, basın açıklaması yaptığı sırada kurulan platform düştü geçtiğimiz günlerde.DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kurtçe 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform üzerine düştü.

Eee hatırlatalım;LOZAN VATAN,LOZAN TAPU SENEDİ,LOZAN TAM BAĞIMSIZLIKTIR ve dokundurmayız.

Elbette yöneticileri ve savcıları göreve çağırıyoruz!

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-İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Manevi danışmanlık’ projesi ile kentte her üç okuldan birine imamları sokup;”LAİKLİK”ilkesine yani Anayasamıza aykırı hareket etti.

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-Günlerdir izlerken içimizi acıdan kavuran görüntüler var Akbelen'de.'' AĞAÇ KATLİAMI !''

EMPERYALİZM-KAPİTALİZM kardeşliğinin yürek burkan resimlerinden.

Akbelen Ormanı'nı savunan Muğlalı kadınlarımızın yüreklerinden öperim;sözleri yüreğimi sızlattı.

"Ağaçlarıma sarıldım;Kestirmeyeceğim çocuklarımı;şapur şupur öptüm;

Çamlar inşallah hakkını helal eder.”

MESELE SADECE AĞAÇ DEĞİL! MESELE VATAN!

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Neyse ki yüreğimi ısıtan güzel haberde buldum:

-Cumhuriyetimizin 100. yılında,100 metre derinlikte, 11 atmosfer basınca meydan okudu;3.5 dakika boyunca nefes almadan verdiği üstün fiziksel çaba ile Türkiye rekoru kırdı.

Milli Sporcumuz ve Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'i tebrik ediyor;Başarılı sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.

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ATATÜRK yüreğimizden merhaba diyelim dostlarım!

Tarihe dönelim;

5 Ağustos 1922 tarihinde,

Gazi Mustafa Kemal, TBMM'nin kendisine verdiği süresiz başkumandanlık görevini, yetkisini, sorumluluğunu kabul eder.

ATATÜRK EBEDİ BAŞKOMUTANI VE BAŞÖĞRETMENİDİR TÜRK MİLLETİNİN...

5 Ağustos 1922’de BAŞKOMUTANLIK görevini kabul eden Mustafa Kemal Atatürk'ün sorumluluğunda ve omuzlarındadır artık KURTULUŞ SAVAŞININ NİHAYETLENMESİ...

Ve Mustafa Kemal Atatürk

Zaferden sonra " Başaramasaydım bana hain diyeceklerdi" “YENİLSEYDİK SORUMLU BEN OLACAKTIM; BENİ ASACAKLARDI”der.

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ATA'm manevi varlığınla güç veriyorsun;

Cumhuriyet kadını olarak burada olmamı, yazmamı, konuşmamı;

Çok değerli silah arkadaşlarına, Şahsına

Ve o zamanki Türk halkına borçluyum.

Aziz hatıraları önünde ve BAŞKOMUTANIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum.

TANRININ BİR LÜTFUSUN TÜRK MİLLETİNE!

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Şimdi de kendi günümüzde tekrar merhaba!

HUKUK SAVAŞIMIZ DEVAM!

BENİ DOSTLARIM TAKİP EDİYOR BİLİYORUM.

SEVMEYENLER-YANLIŞ YAPANLARDA NE YAPTIĞIMI ANLAMAK İÇİN TAKİP EDİYOR!

AMA UNUTMASINLAR Kİ:

BEYNİMDEN GEÇENLERİ-PLANLARIMI BİR TEK RABBİM BİLİYOR...

Ve KDZ.EREĞLİ’NİN Sn.Basın mensupları emeğinize ,yüreğinize sağlık.

Hiç birinizi tanımıyorum.

Sanırım Sn. Odabaş’a ve geçmişte yaptıklarına tepkiniz öyle büyük ki YAZIP-ÇİZİYORSUNUZ.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-SANSÜRSÜZ-TARAFSIZ BASIN NASIL OLUR CÜMLE ALEME GÖSTERİYORSUNUZ!

Hiç birinizi tanımıyorum ama kaleminiz daim olsun...

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