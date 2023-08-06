1 MİLYON

Türk müzik sahnesine hızlı bir giriş yapan Gözde Saraç, duygusal ve içten yorumuyla dinleyicilerini etkilemeye hazırlanıyor. İkinci single çalışması olan "1 Milyon", Ağdaş Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini aldı. Kendine has tarzı ve sahici duruşuyla dikkat çeken Gözde Saraç, söz ve müzikleri Göknur Onur'a ait olan 1 Milyon ile müzikseverlerin kalbinde yer etmeyi hedefliyor.

ŞARKIMI OKAN BAYÜLGEN'E YAZMADIM

Göktürk Dergisi'ne verdiği röportajda Deniz Seki, "Sizde yeri ayrı olan bir şarkı var mı?" sorusuna "Herkes doyamadım isimli şarkımı Okan Bayülgen'e yazdığımı düşündü fakat ben o şarkımı çok erken yaşta kaybettiğim babam için yazmıştım. Cevabını verdi. Seki sahne performansı hakkındaki soruya ise, "İşimi aşkla yapıyorum ve şarkılarımı yaşayarak yazıyorum. Ayrıca çok iyi bir gözlemciyim, her hikâye bei başka bir yere götürüyor. Sahnede de hep gözlerim kapalıdır zaten. Şarkılarımı o şekilde daha iyi hissediyorum diyebilirim"dedi.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden Bahar Toprak, iddialı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kadın mankenleri beğenmediğini ve yetersiz bulduğunu dile getiren Toprak, ‘Türkiye'de nedense her zaman çirkin mankenler tercih ediliyor’ dedi. Bahar Toprak,''Ülkemizde bu meslekten devasa paralar kazanan kadın & erkek birçok manken var ancak mankenlik için güzellik ve yakışıklılık dışında disiplinli bir eğitim ve çalışma hayatı gerekiyor. Kate Moss fiziği artık yok ve tercih edilmiyor. Çok zayıf olmak artık eskisi gibi çok sevilen bir detay değil öncelikle bunu kabul edelim. Tüm dünyada artık kusurlu fizikler ön planda... Hafif balık etli, kalçalı ve dolgun kadınları podyumlarda daha çok görmeye ve beğenmeye başladık’diye konuştu.

ARZULARI NE İSTER

Fantezi sanat müziğinin başarılı yorumcusu Safiye Doğanay 3 ay içinde 3’cü teklisini çıkardı. Bir seri halinde tekli şarkılarını çıkarmaya devam edeceğini dile getiren Safiye Doğanay, yaz şarkısı olarak roman havası tarzında eğlenceli bir eser tercih etti. Şeker yapım logosuyla müzikseverlere sunduğu “Arzularım Seni İster” isimli eserin sözleri ve müziği Safiye Doğanay imzası taşırken aranjör koltuğunda usta müzik adamı Kerem Özdemir oturdu.

FİLM İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Birçok uluslararası projede yer alan ve başarılarıyla adından söz ettirmeyi başaran Azerbaycanlı oyuncu Fahriye Tahirzade, yeni çalışması için Türkiye'ye geldi. Yapımcılığını Yalçın Çoban’ın üstlendiği kadına şiddeti konu alan kısa filmde başrol oynayacak olan Fahriye Tahirzade, ardından gelen teklifleri de değerlendireceğini sözlerine eklerken İstanbul’u çok sevdiğini ve yerleşebileceğini de ifade etti.

ÇİKOLATA ELLER

Gazeteci Duygu Gecü Yüzseven'in derleyip anlattığı "Hangi Batı" serisinin ilk videosu ‘Çikolata Eller’ kısa sürede 10 milyon kişi tarafından izlendi. Batı'nın tarihteki karanlık tarafını gün yüzüne çıkaran Duygu Gecü, özgün anlatımı ve metniyle kısa sürede büyük beğeni topladı. Belçika'nın Kongo'yu işgalini ele alan ilk video hakkında konuşan Duygu Gecü Yüzseven, “Tarihin tozlu sayfalarında unutulan ya da unutulmak istenen bu olayların günümüzde de farklı boyutlarda tekrar karşımıza çıktığını söylemek yanlış olmaz.” ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN YAŞINI KUTLADI

Güzel oyuncu Derya Şen, ünlü şef Ayvaz Akbacak ile mutlu evliliğini ikinci oğlu Aslancan Akbacak ile taçlandırdı. Şen, ilk oğlu Toprak Can Akbacak ile zaman zaman film setlerinde görünse haber olsa da evladı 5 yaşına geldi. Toprak Can’ın 5. Doğum gününü ailecek kutlarlarken sevilen oyuncu Derya Şen “Aile olmayı seviyorum, evlatlarım ve ailem dünyadaki her şeyim. Bakıcılara güvenmiyorum. Çocuklarıma kendim bakıyorum’dedi.

KALPLERİ FETHEDECEK

Türk müziğinin genç yeteneklerinden Alper Erözer, heyecanla beklenen yeni single çalışması "Gönlüne Göre"yi müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının, söz ve müziği Mert Metin Yıldırım ve Alper Erözer'e, düzenlemesi ise Ferhat Demir ve Aytac Ozalp'e ait. Mix ve mastering işlemleri Ferhat Demir tarafından yapıldı. Klibin yönetmen koltuğunda Fatih Tandoğan yer alırken prodüksiyon ise Erozer Production/ Futurhythm Music Production tarafından üstlenildi.

ÇOCUKLAR BAŞROLE GEÇTİ

Çekimleri Azerbaycan’da sona yaklaşan gerilim korku tarzındaki sinema filmi “Lanetli Kitap” tamamlanmadan 18 ülkeye satıldı. Yapımcılığını NN film yapımın gerçekleştirdiği ve uygulayıcı yapımcılığını Yalçın Çoban ve Zaming Elövsetoğlu’nun üstlendiği “Lanetli Kitap” isimli yapımın yönetmen koltuğunda Natıg Novrozuv oturdu. Başarılı oyuncular Şeyda Aydın, İbrahim Halil Kalaycıoğlu, Nura Bekirova, Ayan Bekirova, Memmed Memedli rol aldılar.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Dünyaca ünlü isimleri, gösterileri ve yapımları sanatseverlerle buluşturan Piu Entertainment, kuruluşunun 10. yılını büyük bir konser dizisiyle kutlamaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek konser serisinin ilkinde tutkulu sesi ve duygu dolu şarkıları ile tüm dünyadaki müzikseverlerin kalbine dokunan dünya starı Yasmin Levy hayranlarıyla buluşacak. 10 Ağustos’ta Turkcell Vadi’de sahne alacak olan Levy, hayranlarına hafızalardan silinmeyecek bir konser yaşatacak.

ÖDÜLE DOYMUYOR

Aldığı ödüllerle sıkça isminden söz ettiren Rock Müzik Sanatçısı Barış Gülay’ın “Kafanın İçinde” adlı şarkısına bir ödül de İzmir’den geldi. Buca Belediyesi’nde düzenlenen gecede ‘Yılın En Başarılı Rock Müzik Sanatçısı’ ödülü alan Gülay, sahnedeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Sahnede şarkısını hayranları için seslendiren sanatçı, yaptığı konuşmasıyla büyük alkış yağmuruna tutuldu.

AFFETMEK YOK

Türk müzik dünyasının yükselen yıldızlarından Irmak Turan, son dönemdeki çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Genç sanatçı, yeni şarkısı ‘Affetmek Yok’ ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Wien Productions etiketiyle yayınlanan bu özel eser, şarkının söz ve müziği yine aynı zamanda düzenlemesini üstlenen başarılı isim Mustafa Arapoğlu’na ait.

BÖYLE YAKALANDI

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Feyza Civelek Bodrum Gümüşlük’te bulunan Masal evi restaurantta sevgilisi ile elele, göz göze İstanbuldaysguide magazin-cemiyet dergisinden Suha Baki’nin kameralarına yakalandı. Oldukça keyifli gözüken çift dakikalar boyunca birbirlerinin elini bırakmadı.

DÜŞÜNCELERİNİ ALBÜMÜNE İŞLEDİ

Düşünce ve duygularını müziğine işleyen geleneksel Türk müziğinin usta seslerinden ''Tonguç Vural''ın 3. stüdyo albümü ''Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek'' yayınlandı. Albümde, büyük ozanlarımızın şiirlerinin yanı sıra, sanatçının hayatından, duygularından ve düşüncelerinden izler taşıyan şiirler de yer alıyor.