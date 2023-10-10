Haber: Damla Oya Erman

Bu olağanüstü olay, Oregon'dan Teksas'a ve ötesine uzanan 125 mil (200 kilometre) genişliğindeki annüler yol üzerinde bulunanlar için görülebilecek. Ayrıca yolun yakınında bulunanlar, güneşten bir "ısırık" alır gibi görünen bir kısmi güneş tutulması deneyimleyecekler.

Annüler güneş tutulumu 2023 rehberimiz, yaklaşan tutulum hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor. Eğer tutulumu çevrimiçi olarak takip etmek istiyorsanız, en iyi ücretsiz canlı yayınları nasıl izleyeceğinizi anlattığımız annüler güneş tutulması rehberimize göz atabilirsiniz. NASA ayrıca, tutulumu son saniyeye kadar keşfetmek isteyenler için kullanışlı bir etkileşimli harita yayınladı.

Annüler güneş tutulması nedir? NASA açıklıyor

Milyonlarca kişi annüler yolun içinde bulunacak veya olayı çevrimiçi izleyecekken, annüler güneş tutulumundan kaçınacak olanlar da olacak. Navajo kültüründe güneş tutulumu yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Navajo geleneksel öğretilere göre, güneş tutulumunun Navajo halkı için "güneşin ölümü" anlamına geldiği "jóhonaa'éí daaztsą́" adı verilen bir kelimeyle ifade edilir. Güneş tutulumu sırasında birçok Navajo insanı içeride kalarak oruç tutar ve dua eder. Güneş geri döndüğünde ise bu bir yeniden doğuş olarak kabul edilir ve kararlar almanın tanınmış bir zamanıdır. Navajo'nun kozmos hakkındaki bilgisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Exploratorium'un bu aydınlatıcı kaynaklarına başvurabilirsiniz.

Navajo kültüründeki güneş tutulumu inançları nedeniyle, 14 Ekim 2023 tarihinde Navajo Kızılderili Parkları saat 8:00'den 13:00'e kadar MDT (Dağ Zaman Dilimi) boyunca kapatılacaktır. Bu kapanış, Monument Valley Navajo Kızılderili Parkı, Four Corners Monument Navajo Kızılderili Parkı ve Tséyi’ Diné Miras Alanı'nın Canyon de Chelly Milli Anıtı'ndaki bazı bölgeleri içerecektir.

Bilim insanları, 14 Ekim'deki annüler güneş tutulumunu, 8 Nisan 2024'teki yaklaşan toplam güneş tutulumu için bir "ısınma" olarak kullanacaklar. Güneş tutulumu, güneşin dış atmosferi olan koronayı inceleme fırsatı sunar, çünkü güneş neredeyse tamamen Ay tarafından engellendiği dakikalarda.

İki yaklaşan güneş tutulumu, güneş aktivitesinin güncel güneş döngüsü olan güneş döngüsü 25'in tahmin edilen "güneş maksimumu" na 2024'te ulaşması sırasında çok aktif bir dönemde gerçekleşiyor olmaları nedeniyle bilim insanlarını özellikle heyecanlandırıyor. Güneş döngüsü, güneşin manyetik alanı tarafından yönlendirilen yaklaşık 11 yıllık bir güneş aktivitesi döngüsünü tanımlar.

Güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemeyi unutmayın. Bu güneş tutulumunu güvenli bir şekilde izlemek için her zaman güneş filtreleri kullanmalısınız. Konumunuz kısmi bir güneş tutulumu veya annüler bir güneş tutulumu yaşayacak olsa da, tehlikeler aynıdır. Gözlemciler, güneş tutulumu gözlükleri takmalı ve kameralar, teleskoplar ve dürbünler lenslerinin önüne her zaman güneş filtreleri koymalıdır.

Bugün güneş gözlemleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatan güneşi nasıl güvenli bir şekilde gözlemleyeceğinize dair rehberimizi inceleyin.

Ancak 14 Ekim'deki annüler güneş tutulmasıyla güneş tutulma etkinliği sona ermiyor! "Ateş halkası" güneş tutulmasını takip eden, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan bir kısmi ay tutulması da bizi bekliyor. Bu olay, Avrupa, Afrika, Asya, Antarktika ve Okyanusya da dahil olmak üzere Doğu yarımkürede geniş bir alanda görülecek. Ay tutulmaları, Dünya'nın güneş ile Ay arasına kendisini yerleştirdiği ve Ay'ın yüzeyinin üzerine gölge düşüren bir gölge oluşturduğu durumlarda meydana gelir. Kısmi ay tutulmasında, Ay'ın sadece bir kısmı Dünya'nın gölgesine girer.