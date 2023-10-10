Haber: Damla Oya Erman

Life at Sea, 1 Kasım'da İstanbul'dan hareket ederek üç yıl boyunca devam edecek dünya turunu başlatmayı planlıyor. Ancak sadece birkaç hafta kala, şirket henüz bu yolculuk için bir gemi bulabilmiş değil.

Life at Sea, yolculuğun planlandığı gibi devam edeceğini iddia etse de, bazı gelecekteki yolcular, planlarının henüz tamamlanmadığından endişeli. Zaten 100.000 dolardan fazla ödeme yapmış olanlardan biri, durumu "şaka gibi" bulduğunu ve "kimseye söylemek istemediğini, bu yüzden utanç duyduğunu ve aldatıldığı için pişman olduğunu" CNN'e söyledi.

"Kendimle çelişmem gerekirdi."

Fırtınalı denizler

Yolculuk, üç yıl boyunca dünya turu yapmayı vaat ediyor.

Miray Cruises'a ait olan Life at Sea'nin, üç yıl sürecek bu yolculuk için gemiyi satın alması Eylül ayı sonunda tamamlanması gerekiyordu. Ancak bir hafta sonra, gemi hala Miray Cruises'ın değil.

Miray'dan bir sözcü, gemiyi almak üzere Almanya'dayken işlemi "tamamlanmadığını" ve Miray ekibinin gemiyi bıraktığını söyledi. "Satıcı için işlem tamamlanmadan ekibi gemide ağırlamak pratik olmazdı, bu yüzden ekip ayrıntıları çözmeye devam ederken gönüllü olarak gemiden ayrıldı. LASC ekibi gelecek hafta başında geri dönecek" dedi sözcü.

Miray, satın almayı planladığı geminin adını hiçbir zaman doğrulamamış olsa da, genel olarak Alman merkezli Carnival'a ait AIDA Cruises'in bir yan kuruluşu olan AIDAAura olduğuna inanılıyor.

AIDA Cruises, satışın gerçekleşip gerçekleşmediği konusundaki sorulara yanıt vermedi.

Dalgalı sular

Life at Sea Cruises için yüksek denizlerde özgürlüğe giden yol düzgün bir şekilde geçmedi.

Marka, mart ayında, 135 ülkeyi ziyaret eden üç yıllık bir dünya turunu göreceli uygunluğu nedeniyle manşetlere taşıdığında başlatıldı.

İlk fiyatlar kişi başı yılda yaklaşık 30.000 dolardan başlıyordu, ancak tüm konaklama, yiyecek ve - özellikle Amerikalılar için - tıbbi masrafları içeriyordu. Küresel yaşam maliyetlerindeki kiralar ve yükselen fiyatlar karşısında cazip bir teklif gibi görünüyordu.

Üç ay sonra, projenin yarıdan fazlası kendi dünya turu projesi üzerinde çalışmak için istifa ettiğinde işler kötüye gitmeye başladı. Bu ayrılık, şimdi Miray tarafından açılan bir davanın merkezinde bulunuyor.

Kaostan dolayı bazı olası yolcular rezervasyonlarını iptal etti, ancak diğerleri Miray'ın yolculuğun planlandığı gibi devam edeceğini ve bunun için daha büyük bir gemi satın alacağını vaat ettiği için devam etti.

Eylül ayında, şirket yolculuğu süresiz olarak uzatacağını duyurdu ve yolcuların dilerlerse ömür boyu gemide kalabileceklerini söyledi.

Üç Yıllık Yolculuk "Bitmeyen Gemi Yolculuğu" Haline Geliyor

Henüz hazır değil

Miray'ın CEO'su Kendra Holmes, gemi satışının tamamlanmadığını, ancak CNN ile yaptığı e-posta görüşmesinde yolculuğun "gecikmediğini" kesin bir şekilde söyledi. Temmuz ayında Holmes, Life at Sea'nin yeni geminin Eylül sonlarında teslim alacağını ve bu geminin iki hafta boyunca kuru havuzda çalışılacağını, diğer işlerin ise İstanbul'a yolculuk sırasında tamamlanacağını söylemişti.

Ancak satış geri itildiğinde, "Mülkiyetin devir alınmasını önümüzdeki hafta bekliyoruz" dedi.

Orijinal yolculuk tarihini tutturmak için, daha önceden rezerve edilen kabinleri yenilemeye odaklanacaklarını söyledi.

Ancak görünüşe göre yolcular gemide gürültüyle başa çıkmak zorunda kalacaklar, çünkü "Geride kalan kabinler daha sonra yenilenecek" dedi.

Kabinlerin yaklaşık yarısı satılmış durumda, "Cruise dünyasının incelikleri konusunda onlarca yıllık deneyime sahip bir ekip olarak, her zaman herhangi bir takvane içine zaman koyduk. Kapanışlar zaman alır ve bazen gecikmeler olur. Özellikle birçok hareketli parça ve çok sayıda tarafın dahil olduğu durumlarda bu durum nadir değildir," diye ekledi.

‘Evsize ve işsize’

Yolcular, yolculuğun zamanında başlamasını umut ediyorlar.

Yolculuktan bir aydan az bir süre kaldığında, bazı yolcuların şirketten gelen iletişimsizlik nedeniyle endişeli oldukları görülüyor.

CNN, yolculuğun nasıl ilerlediği konusundaki endişeleri olan birkaç "sakin" ile görüştü, hepsi anonim kalmak istedi.

Hepsi bir aydır şirketin sorularına cevap vermediğini ve hatta seyahatlerini iptal etmelerini istedikleri talepleri bile görmezden geldiğini söyledi.

Holmes, "Birkaç gün önce sakilerimize bir güncelleme paylaştık ve düzenli olarak çevrimiçi paylaşımlar yapıyoruz ve etkileşimde bulunuyoruz" dedi. Ancak bazı sakinler aksini iddia ediyor.

Eylül ayının 8'inden beri, ekip bir spa menüsü yayınladıktan sonra 2 Ekim'de Holmes, gemi satışının gerçekleşmediği yönündeki sakilerin endişelerine yanıt verdi ve "kapanışın geciktiğini onayladı. Ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz bir tahmin süremiz yok, ancak zamanında bir lansmanı sağlamak için programımıza ekstra zaman ekledik" dedi. O tarihten bu yana resmi bir iletişim olmadığını söylüyorlar.

"Biliyorum ki çok meşguller ama biraz nezaketli olmalılar ve en azından soruları yanıtlamalılar" dedi bir sakin.

"Kıyı gezileri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, bagaj hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hatta doldurmalı olduğumuz formları bile yok. Hiçbir şey yok."

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Saat tıkırtısı

Bazı yolcular, yolculuğun 1 Kasım'da İstanbul'dan hareket edip etmeyeceğinden emin değil.

Miray'ın CNN ile belirli bir tarih açıklamadığını da belirtmesine rağmen, sakiler, Miray'ın resmen 12 Ekim'de devralacağını öğrendiklerini söylüyorlar.

Ve Holmes, Kasım 1 lansmanını yapacaklarını ısrarla sürdürse de, CNN ile görüşen yolcular şüpheli.

"Büyük olasılıkla yolculuk gecikecek - hatta o tarihte devralsalar bile," diye konuştu biri.

"Gemiyi kuru havuza sokup yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. 20 yıllık eski bir Carnival gemisiyle gelip üç yıl boyunca yaşamamız gereken kötü bir şekilde gelmelerinin iyi olmayacağını düşünmüyorum."

CNN ile konuşan bir yolcu, daha sonradan gemiye binmeyi tercih ettiğini ve bu başlangıçta karmaşa beklediğini söylüyor.

"Bana beni almadan önce birkaç hafta hata düzeltme fırsatı vermeyi düşündüm - beni transatlantik seyahat sırasında yenileme yapmak zorunda kalmamaktan mutluyum," dedi.

Holmes, "İnsanlar endişeli değil. Kimseyi rahatsız hissetmiyoruz. Sakilerin tüm sorularına yanıt verdik ve onlardan çok sayıda olumlu mesaj aldık" dedi.

Tüm sakiler, korkularına rağmen yolculuğun gerçekleşmesini umut ediyorlar.

"Birçok kişi evlerini terk etti, eşyalarını depoya gönderdi, bazıları İstanbul'a giderken tatil rezervasyonları yaptı ve şu anda yolculukta" dedi biri.

"Eğer 1 Kasım'da gerçekleşirse, şok olurum. Gerçekten, gerçekten iptal etmemelerini umuyorum."