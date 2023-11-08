Haber: Damla Oya Erman

"King's Grave" olarak bilinen bu mezar alanı, M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen Kuzey Orta Avrupa'nın en önemli gömü alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. 1899 yılında tesadüfen keşfedilen bu alanda, 2023 baharından bu yana Brandenburg Anıt Koruma Dairesi ile Göttingen Üniversitesi'nden arkeologlarca kapsamlı kazılar gerçekleştirilmektedir.

Toplantı salonu, M.Ö. 9. ile 10. yüzyıllara tarihlenmekte ve araştırmacılar için büyük bir öneme sahiptir. Göttingen Üniversitesi'nden Dr. Immo Heske tarafından yapılan açıklamada, bu yapının türüne göre oldukça geniş olduğu ve bilinen 1000 yıl boyunca bu kadar geniş bir binadan sadece dört örneğin bulunduğu vurgulanmıştır.

Kral Hinz'e ait olduğuna inanılan bu toplantı salonu, Prignitz bölgesini yöneten efsanevi bir figür olan Kral Hinz tarafından kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Ancak Kral Hinz hakkında çok az şey bilinmektedir; tek bilinen özelliği altından yapılmış bir tabutta gömülmesidir.

Bu büyük salon, orijinalinde 7 metre yüksekliğindeydi ve ahşap levhaların kil sıva ile kaplanmasıyla inşa edilmişti. Yapının oldukça yüksek olması, araştırmacıların bu binanın muhtemelen çok katlı olduğunu düşünmelerine neden olmuştur. Ayrıca, kazılar sırasında salonun merkezinde bir şömine ve törensel amaçlarla kullanılmış olabilecek bir minyatür kap bulunmuştur.

Brandenburg Bilim Sekreteri Tobias Dünow, bu keşfin, Bronz Çağı'ndaki yaşam tarzı, kültür, ev inşası ve gömme ritüelleri hakkında eşsiz bilgiler sunma fırsatı sunduğunu belirtti. Bu önemli keşif, Bronz Çağı dönemine ait büyüleyici bir pencere açmaktadır.