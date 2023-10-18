HABER:MERT OSMAN ERMAN

41 yaşındaki şarkıcı, yeni anı kitabında ilişkileri sırasında Justin Timberlake ile hamile kaldıktan sonra kürtaj yaptırdığını açıklamıştır.

Britney ve Justin, 1999 ile 2002 yılları arasında birlikte olduklarında gençlerdi.

Britney'in yakında yayınlanacak olan anı kitabı "The Woman in Me"den alıntılar, Justin'ın "bir baba olmak istemediğini" ortaya koymaktadır.

People dergisinde yayınlanan bir bölümde Britney ayrıca şunları söylemiştir: "Bu bir sürprizdi, ancak benim için bir trajedi değildi. Justin'i çok seviyordum. Her zaman birlikte aile sahibi olmayı bekliyordum."

Kürtajı 2000 yılının sonlarında, 18 veya 19 yaşındayken yaptırdığını ve işlemin yaşadığı en acılı şeylerden biri olduğunu açıklamıştır.

İkili ayrıldıktan bir yıl sonra Britney, In the Zone adlı albümünü yayınladı, bu albümün üçüncü single'ı Everytime oldu - daha önceki daha enerjik şarkılarından farklı olan bir yavaş balad.

Bazı hayranlar şimdi şarkının sözlerini tekrar gözden geçirip onları kürtaja atıfta bulunduğunu düşünüyorlar ve bu sözleri Timberlake ile ilişkisinin sona ermesini yas tutma yerine, doğmamış bebek için bir özür olarak görmektedirler.

Şarkının nakaratı: "Her gördüğümde rüyamda seni görüyorum, yüzünü görüyorum, beni hayalet gibi takip ediyorsun. Sanırım sana ihtiyacım var, bebeğim," şimdi bazıları tarafından yeni bir şekilde yorumlanmaktadır.

Bu teori hayranlar arasında önemli bir tartışma başlatmış ve sosyal medyada viral hale gelmiş, birçok kişi müzik videosu kliplerini paylaşmıştır.

Britney şarkıyı Annet Artani ile birlikte yazmıştır ve 2004 yılında yayınlanan müzik videosunu David LaChapelle yönetmiştir.

Müzik haklarını yöneten PRS kayıtları, yazının %65'inin Britney'e ve %35'inin Annet'e ait olduğunu söylemektedir.

Şarkının 2004 yılında yayınlanan müzik videosunun bazı bölümleri, hayranlar tarafından kürtaja işaret ettiği öne sürülen kısımları içermektedir.

Video, Britney'nin büyük ününü araştırır ve onun paparazziler ve hayranlar tarafından rahatsız edilmesini gösterir ve ardından başına bir kamera ile vurulduktan sonra yaralanır.

Otel odasına çekilir ve banyoya girer ve kanayarak bilincini kaybettiği ve sonra boğulduğu görülür.

Video daha sonra Britney'nin bir ambulansa taşındığı sahneleri gösterir, doktorlar tarafından hastane yatağında canlandırılırken hayaleti izler.

Britney'nin hayaleti daha sonra hastanenin yan odasına yürür, orada bir bebek kızın doğduğu görülür - muhtemelen eğer bebeği doğursaydı şarkıcının içinde olabileceği durumla ilgilidir.

Ancak, açıkça bir kürtaja atıfta bulunmamaktadır. Anlatısal olarak bir yaşamın sona erdiği, başka bir yaşamın başladığı görünüyor.

Britney'nin canlı performansları da Britney'nin kürtaj ayrıntılarını açıkladığından beri bahsedilmiştir - biri şarkı söylerken karnına dokunurken, diğeri ise şarkı söylerken oturan oğulları Sean Preston (şu anda 18 yaşında) ve Jayden James (şu anda 17 yaşında) ile öpüşürken gösterilmektedir.

Justin, Britney'nin son açıklaması hakkında henüz yorum yapmadı, ancak 2021'de bir sosyal medya gönderisinde ilişkileri sırasında ona başarısız olduğunu itiraf ettikten sonra "derin bir özür dilerim" demiş ve "sorumluluğu alırım" demişti.

İkinci ayrılıklarının ardından 2002'de yayınlanan Cry Me A River adlı şarkısı, ilişkilerini sermayelendirmek amacıyla kalp kırıklığını kullanmakla suçlandı, hatta video klibinde bir Britney benzeri karakteri kullanmıştı.

Annet, şarkının bir kısmının Cry Me A River'a bir yanıt olarak tasarlandığını söylemiştir.

"O zamanlar radyoda onun hakkında saçmalıyordu," dedi. "Kişisel hale geliyordu. Burada farklı bir tür imajı vardı ve belki de dışarıda olmasını istemediği bazı şeyleri gerçekten ortaya koyuyordu."

Şarkıyı yazma süreci hakkında konuşurken, "Dream Within a Dream" turundan sonra onun için geri vokal yaptığı ve ilişkilerini bitirdikten sonra benzer bir şey yaşayan başka bir kızla paylaşmanın çok terapötik bir an olduğunu söyledi.

Britney'nin kit

abı, kısmen babası James tarafından yönetilen 13 yıllık vasisi hakkında odaklanacak ve 24 Ekim'de yayınlanacak - o yıllık düzenlemenin sona erdiği iki yılın ardından, ki bu düzenlemenin ona "kadınlığını çaldığını" söylediği bir durumu sona erdirildiği andır.