Haber: Damla Oya Erman

Spears, son iki yıl içinde diğer sanatçılar için 20'den fazla şarkı yazdığını belirtti ve yeni şarkılar yazmaya devam ettiğini ancak bunları kendi adına değil, eğlence veya başkaları için yazdığını ifade etti.

Daha önce de Spears, müzik kariyerine odaklanmayı planlamadığını ve "The Woman In Me" adlı anı kitabında koruma altındaki yaşamının müzik kariyeri için "ölümcül" olduğunu açıklamıştı.