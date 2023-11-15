Haber: Mert Osman Erman

Rio de Janeiro, Pazar günü 42.5°C'yi kaydederek Kasım ayı için bir rekora imza attı ve Salı günü yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 58.5°C'ye ulaştı, belediye yetkilileri açıkladı.

En azından Cuma'ya kadar devam etmesi beklenen sıcaklık nedeniyle yüz milyonu aşkın insan etkilendi.

Yetkililer bunu El Niño fenomeni ve iklim değişikliğine bağlıyorlar.

São Paulo şehri Salı öğleden sonra 37.3°C'lik ortalama sıcaklıklar gördü, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) bildirdi.

"Sarhoş oldum, zor," dedi 22 yaşındaki Riquelme da Silva AFP haber ajansına sokaklarda. "Eve geldiğimde soğuk su, yoksa kalkamam bile çünkü çok yorgunum. Uyumak bile zor."

Sokak satıcısı olan 60 yaşındaki Dora, sıcaklığı dışarıda çalışanlar için "dayanılmaz" olarak tanımladı. Inmet, ülkenin büyük bir bölümü için kırmızı alarmlar yayınladı. Bu, sıcaklıkların beş günden uzun süre boyunca ortalamanın 5°C üzerinde olabileceğini ve ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturabileceğini gösteriyor.

Kuzey yarımkürenin yaz mevsiminin başlamasından daha bir ay önce gelen bu sıcak dalgası, insanların kendilerini serin tutmaya çalıştığından Brezilya'nın enerji tüketimini rekor seviyelere çıkardı.

Geçen hafta yayınlanan Inmet araştırması, ülkenin temmuzdan ekime kadar olan dönemde ortalama sıcaklığının tarihi ortalamadan yüksek olduğunu gösterdi.

İklim değişikliği nedeniyle birçok yerde aşırı hava olayları daha sık ve daha yoğun hale geliyor.

Bilim adamlarına göre, sıcak dalgalar birçok yerde daha uzun ve daha yoğun hale geliyor ve insanlar sera gazları salmaya devam ettikçe bu durum devam edecek.

Bu arada, Dünya şu anda küresel sıcaklıkların tipik olarak arttığı bir El Niño hava evresinde bulunuyor.