Haber: Mert Osman Erman

Muhalefet lideri, 2025 yılında gözden geçirilmesi gereken mevcut anlaşmanın "çok zayıf" olduğunu söyledi.

Sir Keir, Montreal, Kanada'daki merkez sol liderlerin konferansında konuştu.

Ancak gümrük birliğine, tek pazarına veya AB'ye yeniden katılmayacağını açıkladı.

Ancak şu anda, eski Muhafazakar Başbakanı Boris Johnson tarafından 2021'de kabul edilen anlaşmada büyük değişiklikler yapılmasına açık olup olmayacağı belirsiz.

Bir Muhafazakar sözcüsü, İşçi Partisi liderini tavrını değiştirmekle suçladı ve şunları söyledi: "Üç yıl önce İngiltere'nin AB ile yeni ilişkisini büyük değişiklikler yapmamak üzere aramayacağına söz verdi, ama şimdi son kısa vadeli tavrı bu."

"Keir Starmer, ilişkimizi yeniden müzakere etmek için AB'ye hangi bedeli ödemeyi kabul ederdi?"

Sir Keir, partisinin siyasi kamuoyu yoklamalarında sürekli olarak çift haneli bir önde olduğunu ve genel seçimlerin 2024 yılında bir zamanlar gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

"Neredeyse herkes, Johnson'ın yaptığı anlaşmanın iyi bir anlaşma olmadığını kabul ediyor - çok fazla zayıf," dedi.

"2025'e girerken, Birleşik Krallık için çok daha iyi bir anlaşma almaya çalışacağız," diye ekledi, ancak anlaşmanın hangi bölümlerini iyileştirmeye çalışacağını belirtmedi.

Ayrıca daha yakın ticaret ilişkileri de dahil olmak üzere Brüksel ile daha iyi bir anlaşmanın müzakere edilebileceğine olan güvenini ifade etti.

"Onu çalıştırmamız gerekiyor. Bu, geri gitmenin bir sorusu değil, ama çalıştıramayacağımızı kabul etmeyeceğim" dedi ve "gelecek nesilleri" düşündüğünü ekledi.

Bu, Sir Keir'den önemli bir siyasi konumlandırmadır. Liderlik çoğunlukla İngiltere'yi AB'ye geri götürmeyeceğine veya tek pazarın veya gümrük birliğinin üyeliğini aramayacağına dair seçmenlere güvence vermekle geçmiştir.

Bu konum değişmedi. Ancak İşçi liderinin etrafındaki figürler, Brexit'i geri almak istemediğini söylemenin ötesinde, anlaşmanın koşullarını değiştirme konusunda konuşma hakkını kazandığını düşünüyorlar.

Johnson tarafından imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması zaten 2025 yılında gözden geçirme hükmünü içeriyor. Brüksel'deki mevcut düşünce, bu yalnızca küçük değişiklikleri içereceği, ancak Sir Keir'in, daha derin ticaret bağları, gençler ve öğrenciler için daha fazla değişim ve turist müzisyenler ve sanatçılar için daha kolay kurallar konusunda daha ileri değişiklikler gibi daha ileri değişiklikler düşünmüş olabileceği.

AB ile ilişkileri iyileştirmeyi siyasi teklifinin merkezine koyma isteği, Sir Keir'in siyasi güveninin arttığının bir göstergesidir. Bu aynı zamanda geçen hafta Sir Keir'in, Kanal'ı geçen küçük tekneler konusunda işbirliği yapmanın nasıl yardımcı olabileceği konusunda Avrupa İşbirliği Teşkilatı Europol ile görüşmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine yaptığı ziyarette de görüldü.

Muhafazakarlar zaten Sir Keir'in Brexit konusundaki açıklamalarını ele geçirdi. Onlar, pozisyonunun 2019'da Muhafazakarları destekleyen Brexiteers'ı Rishi Sunak'a doğru itebileceğine inanıyorlar. Bir Muhafazakar sözcüsü, Sir Keir'in "Brexit konusunda İngiltere'yi sıfıra geri götürmeyi ve geçmişin tartışmalarını tekrar açmayı" istediğini söyledi.

Sir Keir, Kanada'da merkez sol liderleriyle buluştuğu bir hafta sonu geçirdi, bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da bulunuyordu.

Ayrıca bu hafta sonunda Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Paris'e gitmesi bekleniyor, bu görüşmelerde Brexit sonrası ilişkilerin büyük ölçüde yer alması bekleniyor.

Partisinin AB'den sığınmacı kotasını kabul edip etmeyeceği konusunda Sir Keir'in kendisini bulduğu tartışmalara karşı İşçi Partisi içinde bazı endişeler bulunuyor. Pazar günü, İşçi lideri bu konuyu günler süren tartışmaların ardından reddetti.