Haber: Mert Osman Erman

Bu, Brett Hankison'ın bu dava ile ilgili bir mahkumiyetten kaçındığı ikinci kez, çünkü geçen yıl devlet suçlamalarına karşı suçlu bulunmadı.

Bayan Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville, Kentucky'de düzenlenen başarısız bir polis baskınında öldürüldü.

Adı, ırk adaleti protestolarında ulusal bir çağrı haline geldi.

Bu, savcıların yeni bir duruşma talep edip etmeyecekleri hemen açık değildi.

Dokuz gün süren davada, 47 yaşındaki Hankison'un kullanmış olduğu gücün, Taylor'ın, kız arkadaşı Kenneth Walker ve yan komşularının haklarını ihlal edip etmediği konusunda döndü.

26 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Bayan Taylor ve erkek arkadaşı sabaha karşı dairelerinde uyurken, memurlar bir narkotik baskını için "no-knock" arama emri uygulayarak bir giriş kapısını kırarak içeri girdi.

Bayan Taylor'ın erkek arkadaşı, kendilerini duyurmadıklarını ve hırsız olduklarını düşündüğü için memurlar kapıyı kırdığında tek bir el ateş etti.

Hankison, Taylor'ın penceresinden ve kayar cam kapısından 10 el ateş etti.

Başka bir memur, Myles Cosgrove, Taylor'ı öldüren kurşunu sıktı, ancak savcılar, Walker'ın önce ateş ettiği için öldürücü güç kullanımının haklı olduğunu söyledi.

Hankison'ın ateş ettiği mermiler kimseyi vurmadı, ancak bazıları genç bir çocuğun evi olan komşu daireye düştü.

Louisville'deki duruşmada eski dedektif, bir hedef göremediğini ancak bir çatışma olduğunu düşündüğünü ve kendi hayatını ve meslektaşlarını kurtarmak için hareket ettiğini itiraf etti.

Hankison'ın avukatı, meslektaşlarının içeriden gelen ateş nedeniyle tehlikede olduklarına inandığı için hızla hareket ettiğini savundu.

Associated Press'e göre, "Tepki vermek zorundaydım," Hankison ifade verdi. "Başka seçeneğim yoktu."

Jüri üyeleri, Hankison'a karşı iki suçlamayla ilgili dört günlük müzakerelerinin dördüncü günündeyken, Perşembe günü karara varamadıklarını mahkemeye bildirdiler.

Rebecca Grady Jennings adlı Bölge Hakimi, jürinin çıkmaza girdiğini belirttiklerinde bir karara varmaya devam etmelerini istedi.

Associated Press'e göre, mahkeme, jürinin müzakereler sırasında "yüksek sesler" duyulduğuna yanıt olarak güvenlik görevlilerinin jüri odasını ziyaret etmek zorunda kaldığını belirtti.

Hankison'a yönelik çifte hak gaspı suçlamaları, ömür boyu hapis cezası öngörüyordu.

Mart 2022'de Kentucky eyaletindeki bir jürinin, Hankison'ı olay sırasında üç tane felaket dolu tehlikeye maruz bırakma suçlamasında üç suçlamadan da suçsuz bulunması yaklaşık üç saat sürdü.

Ancak baskınla ilgili diğer üç eski memur ayrı federal davalarla suçlanmış durumda.

Onlardan biri olan Kelly Goodlett, belgeyi sahtecilikle suçlamış durumda ve gelecek yılki ortak duruşmalarında diğerleri Joshua Jaynes ve Kyle Meany aleyhinde ifade vermesi bekleniyor.

Aralık ayında Walker, olayla ilgili olarak şehirden 2 milyon dolarlık tazminat aldı.