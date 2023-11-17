Haber: Mert Osman Erman

Komite, New Yorklu Cumhuriyetçi milletvekilinin "kampanyasından açıkça çaldığını" ve "ev sahibi adaylığının her yönünü kendi kişisel mali kârı için sömürdüğünü" buldu.

Santos, sosyal medyada raporu "politikleşmiş bir iftira" olarak nitelendirdi.

Ancak, soruşturma ışığında ikinci bir dönem aramayacağını söyledi.

"Benim ailem sürekli olarak basının hedefinde olmaktan daha iyisini hak ediyor," dedi Santos, raporu ayrıca önyargılı olarak nitelendiren uzun bir yazıda.

Ancak, görev süresi gelecek Kasım ayından önce de sona erebilir.

Üç kongre üyesi olan -iki Demokrat ve bir Cumhuriyetçi- Perşembe günü onu Temsilciler Meclisi'nden çıkarmak için önlemler sunacaklarını söyledi.

Raporuna göre, etik komitesi, Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında eşit olarak bölünmüş olan Santos'un, bağışçıları kampanyasına daha fazla katkıda bulunmaya ikna etmek amacıyla politik komitelerine hayali kredileri rapor ettiğini buldu.

Sonra kampanya paralarını, bu hayali kredilerin "ödemeleri" olarak kendisine yönlendirdiği sonucuna vardı.

Rapora göre Santos ayrıca:

- Kampanya paralarını Botox tedavileri, lüks moda alışverişleri, Atlantic City ve Las Vegas gezileri, Hamptons tatilleri ve hatta kendi kirası üzerinde harcadı.

- 37 masrafı tam olarak $199.99 olarak kaydetti - yasayla belirlenen bir eşik olan ve kampanyaların makbuzları saklamak zorunda olduğu bir sent altında.

- "Sık sık borç içinde, korkunç bir kredi notuna sahipti ve lüks harcama alışkanlıklarını finanse etmek için giderek büyüyen yüksek faizli kredi kartları cüzdanına dayanıyordu."

- Kendi kampanyası için çalışması için kendi şirketlerinden birini işe aldı. Şirket olan RedStone, Santos'a en az 200.000 dolar ödedi ve bunu kredi kartı borcunu ödemek ve Hermes, OnlyFans ve Sephora gibi şirketlerden alışveriş yapmak için kullandı.

- Birden fazla mülk ve lüks bir araca sahip olduğunu iddia etti. Rapor, "Milletvekili Santos'un herhangi bir noktada bir Maserati'ye sahip olduğu görünmüyor, temsilci Santos kampanya personeline başka türlü söylenmesine rağmen," diyor.

"Yüksek değerli bağışçılar ve diğer politik kampanyalara bağlantılarını kullanarak, kendisine ek fon sağlamak için sahtekârane veya başka şekillerde sorunlu iş anlaşmaları yapma yoluyla" dedi komite raporda.

"Ve bunu, seçmenlerine, bağışçılarına ve personeline arka planı ve deneyimi hakkında sürekli bir dizi yalanla sürdürdü."

Santos, iddia edilen mali yolsuzluklarının suçunu sıkça eski kampanya muhasebecisine yıkmaya çalıştı, ancak etik komite "o, bu suçun bilinçli ve etkin bir katılımcısıydı" dedi.

Komite, disiplin eylemine başlamayacaklarını belirtti çünkü bu süreç milletvekilinin "eylemlerine karşı daha fazla hesap verme fırsatı sağlayacak ve devam eden ceza davasıyla müdahale riski taşıyabilir" dedi.

Ancak ekledi ki, "davranışı kamu kınamasını hak ediyor, makamın onuruna yakışmıyor ve Temsilciler Meclisi'ne ciddi bir itibar kaybı yaşatmıştır."

Onu olası ek suçlamalar için Adalet Bakanlığı'na yönlendirdiler.

Santos zaten komplo, telgraf dolandırıcılığı, sahte beyanlar, kayıt düzeltme, kimlik hırsızlığı ve kredi kartı dolandırıcılığı da dahil olmak üzere suçlamalarla suçlanmıştı.

Rapor, onun Kongre'den atılması için yeni çağrılara yol açtı, ABD tarihinde çok az milletvekilinin karşılaştığı bir kader.

Özellikle etik komitesinin başkanı olan Mississippi'li Cumhuriyetçi Michael Guest, Santos'u Cuma sabahı Kongre'den atma önerisini bizzat sunacağını söyledi.

Kaliforniya'dan Robert Garcia ve New York'tan Daniel Goldman adlı iki Demokrat da yakında önlemler sunmayı planladıklarını söyledi.

Santos, iki hafta önce, iki üçte bir çoğunluğunu gerektiren Temsilciler Meclisi'nden atılma oylamasını atlattı.

ABD tarihinde sadece beş federal milletvekili atılmıştır, bunlardan üçü ülkenin iç savaşı sırasında yaşandı.

'Berbat yalancı'

Santos bir yıl önce ilk kez Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

Kendini "berbat bir yalancı" olarak tanıtan, kampanya sırasında "Amerikan rüyasının tam anlamıyla kişileşimi" olarak tanıttı: açıkça eşcinsel bir Brezilyalı göçmen çocuk, Wall Street'in üst kademesine yükselmeden önce politika dünyasına girmeden önce.

Ancak hikayesi and içilmeden önce bile çözülmeye başladı.

Santos, New York City'deki Baruch College'dan eğitim aldığını iddia ederek kampanya yapmış, ardından "Goldman Sachs ve Citigroup gibi prestijli firmalarda çalışan deneyimli bir Wall Street finansçısı ve yatırımcısı" olduğunu söylemişti. Annesinin 11 Eylül saldırılarını kıl payı atlattığını, büyük bir gayrimenkul portföyüne sahip olduğunu ve "Gururlu bir Amerikalı Yahudi" olduğunu söyledi. Daha sonra Baruch College veya başka bir üniversiteden mezun olmadığını, Goldman Sachs ve Citigroup'de çalışmadığını itiraf etti. New York genelinde mülk sahibi değildi. Yahudi değil, Katolikti ve annesinin muhtemelen 11 Eylül 2001'de ABD'de olmadığı düşünülüyor.

Ancak etik komitesi, onun suistimalinin geçmişini yanıltmanın ötesine gittiğini ve rapor ayrıca Santos'un soruşturma sırasında "samimiyetsizlik sergilediğini" söyledi.