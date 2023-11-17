Haber: Mert Osman Erman

En büyük devlet destekli gazete olan Halkın Günlüğü, dört saat süren ikili görüşmeyi Çin-ABD ilişkileri için bir "yeni başlangıç noktası" olarak adlandırdı.

Sosyal medyada birçok Çinli, "kazan-kazan" bir ilişki talep ediyor.

Bu, iki liderin Kasım 2022'den bu yana ilk kez buluştuğu zamandı.

Son derece beklenen görüşme, ABD-Çin ilişkilerinin özellikle düşük bir noktaya ulaştığı bir dönemde geldi. Şubat ayındaki casus balonu krizi, zaten Tayvan ve Güney Çin Denizi üzerindeki Çin iddiaları ve ABD'nin gelişmiş teknolojiye yönelik ihracat yasakları tarafından zaten gerginleşmiş ilişkileri daha da bozdu.

Bu yılki bir dizi üst düzey ABD yetkilisinin Pekin'e yaptığı ziyaretler, zararı onarmaya yönelikti - ve Perşembe günkü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinin kenarında gerçekleşen görüşme, kendisi için bir çıkış olarak görüldü.

Bazı kazançlar vardı. İki taraf, askeri iletişimi yeniden başlatmaya ve fentanil akışıyla mücadele etmeye birlikte çalışmaya karar verdiler. Ancak çip savaşlarından Taiwan gibi daha çetin konulara kadar sapmalar da vardı. Biden, basın toplantısının sonunda, Xi'nin bir diktatör olduğu görüşünü yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı "sorumlu olmayan politik manipülasyon" olarak nitelendirdi, ancak bu görüşmenin Pekin'in portresini zedelediği görünmüyor. Çin Merkezi Televizyonu, günlük akşam haber bülteninin neredeyse üçte ikisini San Francisco'daki Çin liderinin gezisine ayırdı, Biden-Xi görüşmeye yaklaşık 15 dakika ve Xi'nin o geceki önde gelen Amerikan iş liderleriyle gala resepsiyonundaki konuşmasına başka 15 dakika ayrıldı.

"Toplantı olumlu, kapsamlı ve yapıcıydı... Çin-ABD ilişkilerini istikrarlı bir noktaya getirmek için yeni bir başlangıç ​​noktası olacaktır," dedi sunucu, önceki gün Halkın Günlüğü'nde yayınlanan aynı makaleden okurken.

Çelişkili ilişkileri tekrar yola koyan bir toplantı olarak göstermeye çalışmak için, CCTV, Xi'nin San Francisco yakınlarındaki Filoli Estate'de bulunan, buluştukları malikaneye varışında ABD meslektaşı tarafından "sıcak bir şekilde karşılandığı" görüntülerini gösterdi. "Biden ayrıca Xi'yi malikanenin etrafında yürüyüşe çıkmaya ve onu toplantının sonunda kendi aracına kadar kişisel olarak refakat etmeye davet etti," diye yazdı Halkın Günlüğü.

Toplantıdan "geniş başarılar" sürdürerek, Cuma günkü Global Times editöryal şunları yazdı: "İşbirliği listesini daha uzun ve işbirliği pastasını daha büyük yapmalıyız. Ancak bu şekilde Çin-ABD ilişkileri sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yöne doğru yönlendirilebilir."

Çin devlet medyasının ABD'ye karşı tonu bu haftanın başında, uzun zamandır beklenen buluşmaya öncülük ederken - oldukça ani bir şekilde - zaten değişmişti. Olağan anti-Amerikan retoriği durdu ve medya organları, işbirliği ve işbirliğini vurgulayan mesajları itti.

Devlet haber ajansı Şinhua, Pazartesi günü Xi'nin Amerikalılarla olan dostluklarına dair bir hikaye yayınladı. "Bu samimi bağların dayanıklılığı, her zaman olumlu ve zor zamanlarda bile ikili ilişkilere canlılık kaynağı olarak hizmet etmiştir," dedi yazı, Xi'nin ABD ziyaretlerine dair onlarca resimle birlikte.

Tonun ani değişikliği herkesin dikkatinden kaçmadı: "Sevgi ya da nefret - fark sadece bir an," bir kullanıcı, Çin sosyal medya platformu Weibo'da yazdı.

Diğerleri, toplantıdan sahne sahne güncellemeler yayınlıyordu ve birkaç hashtag gün boyunca trend oluyordu.

Weibo'da "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini tekrarlıyor" etiketi birkaç saat boyunca baskın oldu. Diğer etiketler ise iki lider arasındaki etkileşimlere odaklandı. Kullanıcılar, Xi'nin Golden State Warriors forması hediye alması, Biden'ın Xi'yi kendi yapılmış Çin Hongqi arabasına kadar yürümesi ve aracı "güzel" olarak tanımlaması gibi kişisel ayrıntılardan heyecan duyuyorlardı.

"Bunlar tarihi bir an," diye yazdı bir Weibo kullanıcısı, başka biri ise "Umarım ABD sözlerine sadık kalabilir," diye temkinli bir tonla yazdı.

Biden'ın "diktatör" ifadesine bazıları şaşkınlık ve eğlenceyle tepki gösterdi, ancak bu ifade hızla Çin'deki resmi yayınlardan kesildi.