İSTANBUL- İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören ve staj programında yer almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, Temmuz ayı itibariyle iki ay boyunca Boeing Türkiye ofislerinde, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Boeing Ticari Uçaklar (BCA) ekipleriyle birlikte çalışma şansına sahip olacak.

Her birine ayrı danışman atanacak stajyer öğrenciler, sekiz hafta boyunca iş başında eğitim uygulamalarının yanı sıra, havacılıktaki ilgi alanlarına göre özel olarak hazırlanmış eğitim oturumlarına katılacak. Öğrenciler, ayrıca, İstanbul Teknopark’ta bulunan Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’yle birlikte Boeing Saha Hizmetleri ofisi ve uçuş eğitimi tesislerini ziyaret etme fırsatı yakalayacak.

Staj programının başlangıcı vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “2017 yılında başlattığımız ve paydaşlarımızla birçok ortak başarıya imza attığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planının en önemli unsurlarından biri olan havacılıkta kabiliyet gelişiminin bir parçası olarak, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğin havacılık profesyonelleri olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, bu staj programıyla sekiz hafta boyunca uygulamalı ve teorik bir eğitimden geçerken aynı zamanda ilk kurumsal deneyimlerini dünyanın en büyük havacılık ve uzay şirketinde yaşayacaklar. Umuyorum ki, buradan aldıkları ilhamla havacılık sektöründe iyi bir kariyer yapmanın yanı sıra, diğer gençler için de güçlü birer rol model olacaklar.” açıklamasında bulundu.

Boeing, yaz stajı programını her yıl düzenli hale getirerek, Türkiye’de eğitime ve nitelikli işgücü geliştirilmesine yönelik kararlılıkla yürüttüğü faaliyetlerini daha ileriye taşımayı hedefliyor. Boeing’in bu alanda devam eden projeleri arasında, Türkiye’nin farklı şehirlerinden lise öğrencilerini havacılık odaklı STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi ile tanıştıran Newton Gezici Bilim Atölyesi ve havacılıkta inovasyonu teşvik etmek amacıyla Türkiye’deki birçok üniversite ile yürütülen işbirlikleri yer alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ