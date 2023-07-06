İSTANBUL- Sınavda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Yağız Efe Akbulut; “Başarımın temelinde sistemli çalışmak olduğuna inanıyorum. LGS için hazırlanmaya sadece son sınıfta başlamadım. Her yıl bu amaç doğrultusunda çalıştım. Bunda ailemin büyük emeği var. Her zaman beni desteklediler. Aynı zamanda da son sınıfta Sarıyer Akademi’de olmak benim için bir şanstı. Akademi’de sürekli deneme sınavları düzenleniyordu. Genel sorular üzerinden analiz yapmamız açısından faydalı oldu. Herkes gibi bende sınava girerken çok heyecanlandım. Akademi’de yapılan deneme sınavlarının süresi daha az olmasına rağmen LGS sınavında süre fazlaydı. Bu yüzden geri dönerek soruların üzerinden geçebildim” dedi.

SINAVLARA HAZIRLANIRKEN KİŞİNİN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİ

Girdiği sınavda sadece bir yanlış yaptığını ifade eden Melih Ömer Hatayoğlu ise şunları söyledi; “ İlk başlarda ders çalışmaya pek istekli değildim. Ama çalışmam da gerekiyordu. Kabataş Erkek Lisesi’ni kazanmayı çok istiyordum. Hedef olarak bunu belirledim. Sınavlara hazırlanırken kişinin kendini tanıması çok önemli. Sınav öncesi Sarıyer Akademi’de düzenlenen deneme sınavlarında kendimi test edebildim. Belli bir sayıda soru çözmeyi hedeflemiyordum ama yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyordum. Her gün 100 – 150 arasında soru çözmeye çalıştım. Konu tekrarlarına yoğunlaşmadan test çözmeye ağırlık verdim. Kitap okumayı seviyorum ama ondan ziyade daha çok paragraf sorusu çözdüm. Bunun yanı sıra sosyal hayatıma da zaman ayırdım.”

BOL BOL KİTAP OKUSUNLAR

Sınavlara hazırlanmada Akademi öğretmenlerinin yaptıkları analizlerin, anlatımlarının, verdikleri ödevlerin ve testlerin çok faydası olduğunun altını çizen Akbulut ve Hatayoğlu, Sarıyer Akademi sayesinde okulda gördükleri derslerin konu tekrarlarını yapma fırsatı elde ettiklerini belirttiler. Başarılı öğrenciler sınavlara girecek arkadaşlarına başarılarının sırrını verirken, “Çalışma programını arttırarak gitmeleri lazım. Zaman yönetimini iyi yapsınlar ve bol bol kitap okusunlar. Heyecan illa ki oluyor ama çok stres yapmasınlar. Deneme sınavlarında yanlışlarını eksikliklerini iyi görsünler” dediler.

HABER: MERVE ELÇİ