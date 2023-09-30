Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Fethiye ilçesi açıklarında motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

AA