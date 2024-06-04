UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, bombardımanlar, zorla yerinden edilmeler, yiyecek ve su eksikliği ve eğitimden yoksun bırakılmanın tüm nesilde travma yarattığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde çocukların bitmek bilmeyen bir kabusu yaşadığı vurgulanan açıklamada, UNRWA'ya bağlı psikososyal destek ekiplerinin Gazze'deki çocukları rahatlatmak ve onlara umut vermek için çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

UNRWA'dan gün içinde yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde "neredeyse hiç yakıt bulunmadığından" su arıtma tesislerinin kapandığı belirtilerek, "Aileler ve çocuklar su bulmak için sıcakta uzun mesafeler yürüyorlar. İnsanların yaşamak için suya ihtiyacı var. İsrailli yetkililer şimdi (suya) erişim sağlamalı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.