İsrail gazetesi Maariv'de yer alan habere göre Savaş Kabinesi, İsrailli Bakan Benny Gantz'ın talebi üzerine toplanacak.

İsrail basınında Savaş Kabinesi'nin toplanacağı haberleri yer alırken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık konuşma değil, eylem zamanı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona adlı İsraillilerin gasp ettiği Filistin toprağını ziyaretinde konuştu.

Ben Gvir, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılar sonucu kuzey İsrail ormanlarını kasıp kavuran yangınlara yanıt olarak "Lübnan'daki Hizbullah kalelerinin yakılması ve yok edilmesi" çağrısında bulundu.

Ben Gvir, "Artık İsrail ordusunun görevi Hizbullah'ı yok etmektir." dedi.

İsrail'in kuzeyindeki yangınlar

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi, Lübnan'daki Hizbullah tarafından pazar günü atılan bir dizi roketin ardından ülkenin kuzeyinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Ynet bir başka haberinde Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin yanı sıra 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini, ancak Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret etmişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.