Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında (MSC 2024) katıldığı bir oturumda konuşan Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Blinken, "İsrail’in 7 Ekim'de yaşananların tekrar yaşanmaması için yollar bulmasını anlıyor ve destekliyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini yineledi.

İhtiyaç sahiplerinin yardıma erişimini sağlamak için son 4 aydır her gün çalıştığına değinen Blinken, devam eden insani krize "girişimlerinin büyük katkıları olduğunu" vurguladı.

Blinken, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtti.

Filistinlilerin çıkarlarının daha etkili bir şekilde temsil edebilmesi ve İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Arap ülkelerinin ciddi çabalar sarf ettiğini kaydeden Blinken, tüm bu çabaların bir araya getirildiğinde "bölgedeki insanların ortak fayda için birlikte çalıştığı ve İran'la birlikte desteklediği vekil gruplarının izole edildiği bir bölgeye sahip olunacağına" işaret etti.

Blinken, ancak bu durumun zor ve karmaşık olduğunun da altını çizdi.

"Rusya artık daha güçsüz"

Blinken, Ukrayna- Rusya Savaşı'na da değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tam anlamıyla stratejik bir fiyasko olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Rusya askeri, ekonomik ve diplomatik olarak daha güçsüz." diyen Blinken, Ukrayna'nın askeri, ekonomik ve demokratik olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye gelmesinin "Putin'e verilebilecek en iyi cevap" olacağını söyledi.

Blinken, "Avrupa iki yıl içinde Rusya'ya enerji bağımlılığını sona erdirdi ve Ukraynalılar hiç olmadıkları kadar birlik halinde." şeklinde konuştu.

"ABD, Çin ile stratejik rekabet içinde"

Blinken, Çin ile "stratejik rekabet" içinde olduklarını aktararak, "Uluslararası sistemde masada değilseniz, menüde olursunuz." dedi.

ABD'nin bazı alanlarda Çin'e karşı rekabet etmelerine karşın Pekin ile işbirliği yapmakta da çıkarları olduğunu vurgulayan Blinken, "Bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

Blinken, Pekin ile işbirliği yapılan alanlar arasında "sentetik uyuşturucu fentanil konusunda Çin ile yaptıkları anlaşmalar" olduğuna işaret ederek "Artık Çin ile anlamlı bir işbirliğimiz var ve bu Amerikalıların hayatında fark yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.