Haber: Mert Osman Erman

Didulo, son birkaç yıldır Kanada'nın çeşitli bölgelerinde karavanlar ve diğer araçlarla seyahat eden bir destekçi grubunu yönetmektedir.

Son zamanlarda grup, 150 kadar insanın yaşadığı güneybatı Saskatchewan'daki Richmound köyüne taşındı ve eski bir okulda yerleştiler.

Didulo ve yaklaşık 15 ila 25 takipçisi, yaklaşık bir haftadır bu yerde bulunuyor, diyor yerel bağımsız bir haber kaynağı olan Community TV'nin Thomas Fougere.

Kısa bir süre sonra, komşular onları ayrılmaya zorlamaya başladı

Fougere'ye göre, yaklaşık 100 yerel sakin, pazar günü traktörler, yarı kamyonlar ve diğer araçlarla okulun etrafında dolaşarak gelenleri sürmeye çalıştı.

"Köyde çocukların güvenli bir şekilde bisiklet sürebildiği ve otoyoldan uzaklaşabildiği tek yer burası," dedi. "Durum yüksek gerilimli bir hale geldi. Kasaba onları istemiyor."

Kendini "Kanada Kraliçesi" olarak tanımlayan Didulo, 48 yaşında ve genç bir yaşta Filipinler'den Kanada'ya göç etti. 2020 yılında marjinal bir siyasi parti kurmadan önce birkaç iş kurdu.

QAnon liderlerinin onaylarından sonra bir takipçi grubu oluşturdu, Kanada'nın meşru hükümetini devirdiğini ilan etti ve "Kanada Kraliçesi" unvanının arkasında gizli, güçlü ABD askeri çıkarlarının olduğunu söylüyor. En popüler Telegram kanalında, 36.000'den fazla takipçisini faturalardan ve borçlardan affetmek için "fermanlar" yayınladı.

Bu, takipçilerin evlerini, arabalarını ve eşyalarını kaybetmelerine neden oldu, diyor Pittsburgh'daki Chatham Üniversitesi'nde bir profesör olan ve aşırıcılık ve egemen vatandaş hareketi üzerine uzman olan Christine Sarteschi - vergilerden kaçınan ve kendi sahte yasal sistemlerini oluşturan geniş bir hükümet karşıtı grup koleksiyonu.

Didulo ve takipçileri egemen vatandaş, aşı karşıtı komplo teorileri ve QAnon ile ilgili farklı inançlar yayıyorlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet, iş dünyası ve medyada elit Şeytan tapıcı pedofililerine karşı gizli bir savaş yürüttüğünü iddia eden tamamen temelsiz bir teori. QAnon'un yanıltıcı anlatıları ABD figürleri etrafında dönse de, teori Kanada'nın bazı bölgelerinde ve dünyanın geri kalanında tutunmuştur. Didulo'nun grubu, 2022'de Ottawa'daki "Freedom Convoy" protestolarına katıldı ve geçen yıl Peterborough, Ontario'daki polis memurlarını "insanlığa karşı suçlar" ile suçlayarak tutuklama girişiminde bulundu.

Altı Didulo takipçisi yerine gözaltına alındı. Ayrıca, Anti-Defamation League'ye göre Didulo, Covid aşılarını çocuklara uygulayanlara karşı sık sık şiddet çağrısında bulunuyor.

"Bu en son hükümet karşıtı kişi," dedi Sarteschi, Didulo'nun düşmanlarını idam tehdit ettiğini düzenli olarak belirterek.

"Bu zararsız bir tarikat değil." Gazeteci Fougere, grubu rapor ettiği için tehditler aldığını söylüyor. Didulo ve destekçilerine yönelik mesajlar Salı günü yanıt almadı.

Richmound'ta Kalma Planları



Grup, Saskatchewan'da en az birkaç haftadır bulunuyor gibi görünüyor. Bu ayın başlarında, eyaletin diğer tarafındaki küçük bir kasaba olan Kamsack'tan yüzlerce yerel sakin tarafından kovuldular.

Şimdi görünüşe göre grup, Richmound'da kalmak için planlar yapmaktadır.

Fougere, tesisatçıları ve zanaatkarları gönüllü olarak inşaat projelerine gelmeleri için aradıklarını söyledi. Okulda bulunmayan takipçiler, Ekim ortasında bölgeye seyahat etme planlarını Telegram'da yayınlıyorlar.

"Günlük geziler yapıyorlar, son birkaç yıldır Kanada'da kamplara uğramışlardır," dedi gazeteci. "Bu, ilk kez böyle bir binaya erişim sağladıkları zaman."

Richmound'un bununla resmi olarak pek fazla yapabileceği görünmüyor. Okul ve çevresi hükümet tarafından satıldı ve şimdi özel bir sahibin elindedir, grupu taşımak için karmaşıklaştırıyor.

Richmound Belediye Başkanı Brad Miller, yerel haber kaynaklarına göre sakinlerin durumu izlediğini ve grupun köyde yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

Richmound yetkilileri, BBC Haberleri'nden gelen röportaj taleplerine yanıt vermedi.

Sarteschi, grubun saçma inançlarından daha ciddi olduğunu sö

yledi.

"Çok sık, bu tür şeyler kötü bir şey olana kadar görmezden gelinir," dedi. "Bu nasıl sona erer bilmiyorum... Korkarım ki kötü bir şey olmasın, ama olmamasını diliyorum."