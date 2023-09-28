Haber: Mert Osman Erman

Dört Vietnam ve iki Iraklı düşünülen göçmen, içeride sıkışmış, panik içinde nefes almaya çalışıyorlardı. Bir tanesi kamyonun içinden BBC'ye konuştu. BBC daha sonra polisi bilgilendirmek için yardımcı oldu ve kamyonu durduran polisleri haberdar etti.

Fransız polisi kamyon şoförünü gözaltına aldı. Ayrıca şüpheli insan kaçakçılığı operasyonunu soruşturma başlattılar.

İşte olanların hikayesi:

Çarşamba günü öğle saatlerinde, telefonumun ekranı yanıp sönmeye başladı. "Fransa'dan İngiltere'ye bir soğutma kamyonuyla sınırı geçen insanlar var." diye başlayan bir mesajdı bu.

Mesajı okumayı bitiremeden bir telefon geldi

"Avrupa'da mısınız? Lütfen yardım edin, acil," diye paniğe kapılmış bir ses duyuldu.

Tüm vücudum ürperdi. 2019'da Essex'te bir tır römorkunda boğularak ölen 39 Vietnam göçmenin trajik hikayesi hala taze idi aklımda. Arayanın kim olduğunu bilmiyordum, ancak beni olayı Essex tır ölümlerini haber yaptığım dönemden tanıdığına inanıyordum, çünkü o dönemde birçok Vietnamlı beni yaklaşmıştı.

Arayan kişiye birkaç soru sordum, ancak ihtiyacım olan bilgilere ulaşamadığımdan hızla sinirli olmaya başladım.

Öğrendiğim şuydu: Kamyonun içinde yaklaşık altı kişilik bir grup vardı, plaka numarası bilinmiyordu, konumu ve gittiği yön de bilinmiyordu.

Bu aşamada sadece arayanın bana söylediklerinden biliyordum ki, araç Fransa'daydı, ancak orijinal hedefi olan İngiltere sınırına gitmek yerine geri dönmüş gibi görünüyordu.

Altı kadının kamyonun bagajında olduğunu ve klimanın çalışmaya başladığını söylendi. İçeridekiler çok üşümüşler ve panik içindeydiler.

Ancak hala dış dünyayla iletişim kurabiliyorlardı ve arayan birini bana bağladı.

"Böyle soğuk ki, [soğutucu] sürekli çalışıyor," dedi bir genç kadın kamyonun içinden, içinde muz taşıdığı söylenen kamyon, demir bir çubukla mühürlenmişti.

Ayrıca içerideki sahneyi gösteren iki kısa video gönderdi

Bir video, karanlık bir bölümü gösteriyordu ve meyve içeren karton kutuları tavana kadar yığılmıştı, sadece oturmak için birkaç santimetrelik boş alan bırakılmıştı. Bir öksürük duyuldu ve genç bir kadın sesi akıcı İngilizce şöyle dedi: "Nefes alamıyorum."

Kadın, kamyonun içine saat 00:30 civarında girdiklerini söyledi. O zamandan beri oradaydılar ve telefonlarındaki konum verilerinin kamyonun yönünü değiştirdiğini gösterdiğinde tedirgin hissetmeye başlamışlardı.

Düşünmek için çok fazla zaman olmadan, BBC News'ten meslektaşlarımla ve Fransa'da yaşayan muhabirlerle iletişime geçmeye çalıştım. Aynı zamanda Londra'da Le Monde gazetesinden bir muhabir de bilgilendirildi ve hemen göçle ilgilenen Paris editoryal ofisindeki meslektaşını uyardı.

Kamyonu takip etme



Kadın bana canlı GPS konumunu paylaşabilirdi ve kamyonun E15 otoyolunda, Lyon'un kuzeyindeki Dracé yakınlarında olduğunu gördüm.

Ardından, Fransa'daki bir meslektaşımın kamyonun en yakın polis istasyonuyla iletişim kurmasına yardım etmesini istedim ve onlarla iletişime geçtiler ve elimizdeki detayları gönderdiler.

Kadın kamyonun içinden arama yapamadı. Nedenini kesin olarak bilmiyorum, ancak muhtemelen kullandığı Sim kartının türünden kaynaklanıyor olabilirdi.

İhtiyacımız olan tüm bilgileri topladık ve Pham Cao Phong adlı bağımsız bir gazeteciye, ayrıca BBC News ekibine ve Fransız polisine sürekli olarak araç konumu güncellemeleri gönderdik.

Aniden, konum paylaşımı kesildi, kamyonu kaybetmiştim.

Ancak genç kadın hala bana mesaj atabiliyordu. Klimanın kapatıldığını ve nefes almanın zorlaştığını söyledi.

"Çok boğucu," yazdı

Kısa video klibinde gördüğüm dar alanın içinde sıkışıp kalmaları konusunda pek fazla zamanları olmayacağından korkuyordum.

Onları sakin olmaları, hava tasarrufu yapmak için konuşmamamaları ve polisin çok hızlı geleceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalıştım.

Sinirle bilgisayar ekranına ve ardından telefonuma baktım, haberleri bekliyordum.

Polis müdahalesi



Bir süre konuştuktan sonra, kadının arkadaşlarından üçünün kamyonla gelmeme kararı aldığını öğrendim. Neden böyle bir karar aldıklarını tam olarak bilmiyorum, ancak kamyonun plaka numarasını fotoğraf çekmişlerdi.

Fotoğraf, kamyonun İrlanda plakalı olduğunu gösteriyordu ve telefonumda tekrar konumunu görebildim.

Rhone bölgesindeki Fransız polisi, aracın konumunu belirlediklerini ve ona müdahale ettiklerini söyledi.

Kadına mesaj attım, ancak mesajlarımı okumadığını sanmıyorum - polis gelmiş olmalı ve telefonunu el koymuş olmalı.

Dört Vietnam vatandaşı, İngiltere'ye güvenli bir şekilde götürülecekleri vaadiyle kamyonun içine girdiklerini söylüyorlar.

Benim için önemli olan şey, şimdi Fransa'da güvende olduklarını bilmekti. Güvendeler, kendime dedim, en önemli şey bu.

Yerel saatle yaklaşık 17:00 (BST 16:00) civarında, Villefranche-sur-Saône'daki Fransız savcısı Laetitia Francart, aracın Litvanya'dan geldiğini ve şoförünün soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Bayan Francart, dört genç kadının Vietnamlı olduğunu, bunlardan birinin çocuk olduğunu ve diğer iki kadının Iraklı olduğunu ekledi.

2019'da Essex'te yaşanan 39 ölüm trajedisinden sonra neden hala Vietnam'dan gelen genç kadınların kamyonun arkasına geçtiğini bulamıyorum. Kesin bir cevap bulamıyorum.